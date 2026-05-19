Ostatnie dni nie zachwyciły pogodą - przeważnie było pochmurnie, deszczowo, a wiele polskich regionów nawiedziły burze. Koniec tygodnia może się jednak okazać znacznie spokojniejszy, do tego zrobi się bardzo ciepło, niemal tak samo jak latem - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Z każdym dniem będzie cieplej. Nie znaczy to, że spokojnie

Pomimo niezbyt przyjemnej pogody da się odczuć stopniowe ocieplenie. W poniedziałek najcieplej było w Terespolu, gdzie zanotowano 21,2 st. C. We wtorek na Podlasiu i Polesiu ma być do 23 st. C, a w kolejnych dniach około 20 stopni lub więcej zanotujemy nie tylko na krańcach, lecz również w centrum kraju.

Od czwartku pogoda zacznie się uspokajać i chociaż wciąż możliwe będą lokalne burze oraz przelotne opady deszczu, zrobi się zdecydowanie przyjemniej w większości regionów.

WXCHARTS W drugiej połowie tygodnia w wielu miejscach zrobi się cieplej niż na jego początku

Możliwe, że w okolicach piątku praktycznie w całym kraju na termometrach zobaczymy wartości przekraczające 20 st. C, a w weekend temperatury będą znacznie wyższe.

To może być pierwszy upał w 2026 roku. Realna szansa

W sobotę i niedzielę nastąpi prawdziwe apogeum ciepła. W pierwszej połowie weekendu na zachodzie zanotujemy 26-27 st. C i niemal wszędzie będzie powyżej 20 stopni.

Tergo dnia żadne burze nie powinny przeszkadzać nam w cieszeniu się prawdziwie letnią pogodą, a jedynie na południowym wschodzie może przelotnie popadać deszcz.

Najciekawiej zrobi się w niedzielę. Wówczas przez Polskę przetoczy się ciepła fala, która do zachodniej części kraju przyniesie temperatury typowe dla pełni lata. Będzie tam do około 29 stopni, a możliwe że lokalnie zanotujemy nawet 30 st. C. Jeśli do tego dojdzie, to będziemy świadkami pierwszego w tym roku upału.

WXCHARTS Prognoza IMGW: nadciąga fala gorąca, najcieplejszym dniem może być niedziela, kiedy temperatury mogą sięgnąć na zachodzie 30 stopni

Bardzo ciepło będzie nie tylko na zachodzie: w centrum można się spodziewać około 25 st. C, a nawet na najchłodniejszym Podkarpaciu nie będzie mniej niż 20 st. C.

Pogoda w niedzielę nie będzie jednak pozbawiona wad. W wielu miejscach będzie pochmurnie, do tego popada przelotny deszcz, szczególnie w centrum i na wschodzie.

IMGW Druga połowa tygodnia zrobi się zdecydowanie przyjemniejsza, a w weekend nastąpi apogeum ciepła

Po weekendzie dalej będzie bardzo ciepło, choć już nie tak jak w sobotę i niedzielę. Cały czas jednak możemy liczyć na temperatury przekraczające 20 st. C w zdecydowanej większości kraju, a szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie - tam mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia będzie do 24-26 st. C.