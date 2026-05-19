Wraca temat żołnierzy USA w Polsce. Jest deklaracja Vance'a
Opóźnienie wysłania amerykańskich wojsk do Polski nie jest tożsame z redukcją - poinformował wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, J. D. Vance. Jak podkreślił, nie została jeszcze podjęta decyzja w sprawie tego, dokąd trafią wojskowi, którzy zostali wycofani z Niemiec.
J. D. Vance powiedział we wtorek, że choć wysłanie amerykańskich wojsk do Polski zostało "opóźnione", to nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, iż wojska USA są wycofywane z Europy.
- Nie zmniejszyliśmy liczby wojsk w Polsce o cztery tys. żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miało trafić do Polski. To nie jest redukcja. To standardowe opóźnienie w rotacji - mówił J.D. Vance w rozmowie z dziennikarzami, wskazując, że takie opóźnienie "czasami się zdarza".
Vance zadeklarował, że jest to "tylko opóźnienie rotacji, nie kara dla Polski". - Oto fundamentalny problem: Polska jest w stanie obronić się przy dużym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy, mówimy o przesunięciu części zasobów w sposób, który maksymalizuje bezpieczeństwo Ameryki. Nie sądzę, żeby to było złe dla Europy. To zachęca Europę do wzięcia większej odpowiedzialności. Stany Zjednoczone nie mogą być żandarmem świata - wyjaśnił zastępca Donalda Trumpa.
Sprawa amerykańskich żołnierzy w Polsce. J. D. Vance komentuje
Polityk dodał przy tym, że nie zapadła jeszcze decyzja, dokąd wysłane zostaną wojska, które zostały wycofane z Niemiec. W pierwszych dniach maja Donald Trump zadeklarował, że USA zamierzają wycofać z tego kraju pięć tysięcy dotychczas stacjonujących tam wojskowych.
Informację w sprawie Niemiec potwierdził następnie Pentagon, nadmieniając, że redukcja oddziałów prawdopodobnie zakończy się w ciągu najbliższych sześciu do 12 miesięcy.
Niemal natychmiast zaczęły się rodzić pytania o to, dokąd trafią żołnierze wycofani z Niemiec. W pierwszych dniach maja prezydent USA przyznał, że "to możliwe", iż zostaną oni przeniesieni właśnie do Polski. Podkreślił przy tym swoje dobre relacje z naszym krajem oraz z Karolem Nawrockim.
- Polska by tego chciała - powiedział prezydent USA podczas rozmowy z dziennikarzami. - Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Karolem Nawrockim - red.). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe - dodał.
Trump, dopytywany o to, czy zadecyduje o przeniesieniu amerykańskich żołnierzy do Polski, powiedział, że "może" tak postąpić.
Zapadła decyzja ws. amerykańskich żołnierzy w Polsce. "Nie była nieoczekiwana"
W kolejnych dniach media obiegła informacja o anulowaniu planowanego wysłania amerykańskiej pancernej brygady do Polski. Odpowiadając na pytania Polsat News, rzecznik Pentagonu Joel Valdez przekazał, że "nie była to nieoczekiwana decyzja podjęta w ostatniej chwili i podawanie jej w ten sposób byłoby nieprawdą".
"Decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia opinie kluczowych liderów w EUCOM (Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych - red.) i w całym łańcuchu dowodzenia" - czytamy w oświadczeniu, odnosząc się do kwestii anulowania planów rotacyjnego przemieszczenia czterech tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski.
Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że strona rządowa na żadnym etapie nie została poinformowana o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przypomniał, że w 2025 roku Trump dał gwarancję utrzymania obecności amerykańskiej w naszym kraju.
W trakcie ubiegłorocznego spotkania z prezydentem Nawrockim Trump zadeklarował, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, USA mogą rozmieścić ich więcej.
Żołnierze USA w Polsce. Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Hegsethem. "Żadna decyzja nie zapadła"
We wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z sekretarzem Departamentu Wojny USA Petem Hegsethem. "Sekretarz Wojny USA potwierdził, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski" - oświadczył szef MON, dodając, że "nasze relacje wojskowe są silne i zostały dziś jednoznacznie potwierdzone".
"Wielokrotnie w trakcie rozmowy usłyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem i w pełni może liczyć na Stany Zjednoczone. Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła" - napisał Kosiniak-Kamysz.
"Decyzje, które są podejmowane, nie są w żaden sposób wymierzone w nasze strategiczne partnerstwo. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Umówiliśmy się na dalszą współpracę nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich w Polsce" - zadeklarował.Czytaj więcej