Wraca temat żołnierzy USA w Polsce. Jest deklaracja Vance'a

Świat

Opóźnienie wysłania amerykańskich wojsk do Polski nie jest tożsame z redukcją - poinformował wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, J. D. Vance. Jak podkreślił, nie została jeszcze podjęta decyzja w sprawie tego, dokąd trafią wojskowi, którzy zostali wycofani z Niemiec.

Polityk J.D. Vance przemawia przed aparatem fotograficznym, z czołgiem w tle.
AP/Alik Keplicz / PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
J.D. Vance komentuje wysłanie amerykańskich wojsk do Polski (zdj. ilustracyjne)

J. D. Vance powiedział we wtorek, że choć wysłanie amerykańskich wojsk do Polski zostało "opóźnione", to nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, iż wojska USA są wycofywane z Europy. 

 

- Nie zmniejszyliśmy liczby wojsk w Polsce o cztery tys. żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miało trafić do Polski. To nie jest redukcja. To standardowe opóźnienie w rotacji - mówił J.D. Vance w rozmowie z dziennikarzami, wskazując, że takie opóźnienie "czasami się zdarza".

 

ZOBACZ: Amerykańscy żołnierze w Polsce. Szef MON przekazał ważne informacje

 

Vance zadeklarował, że jest to "tylko opóźnienie rotacji, nie kara dla Polski". - Oto fundamentalny problem: Polska jest w stanie obronić się przy dużym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy, mówimy o przesunięciu części zasobów w sposób, który maksymalizuje bezpieczeństwo Ameryki. Nie sądzę, żeby to było złe dla Europy. To zachęca Europę do wzięcia większej odpowiedzialności. Stany Zjednoczone nie mogą być żandarmem świata - wyjaśnił zastępca Donalda Trumpa.

Sprawa amerykańskich żołnierzy w Polsce. J. D. Vance komentuje

Polityk dodał przy tym, że nie zapadła jeszcze decyzja, dokąd wysłane zostaną wojska, które zostały wycofane z Niemiec. W pierwszych dniach maja Donald Trump zadeklarował, że USA zamierzają wycofać z tego kraju pięć tysięcy dotychczas stacjonujących tam wojskowych.

 

Informację w sprawie Niemiec potwierdził następnie Pentagon, nadmieniając, że redukcja oddziałów prawdopodobnie zakończy się w ciągu najbliższych sześciu do 12 miesięcy.

 

ZOBACZ: "Zakończył się etap przyjaźni". Niemieckie media o decyzji Pentagonu

 

Niemal natychmiast zaczęły się rodzić pytania o to, dokąd trafią żołnierze wycofani z Niemiec. W pierwszych dniach maja prezydent USA przyznał, że "to możliwe", iż zostaną oni przeniesieni właśnie do Polski. Podkreślił przy tym swoje dobre relacje z naszym krajem oraz z Karolem Nawrockim.

 

- Polska by tego chciała - powiedział prezydent USA podczas rozmowy z dziennikarzami. - Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Karolem Nawrockim - red.). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe - dodał.

 

Trump, dopytywany o to, czy zadecyduje o przeniesieniu amerykańskich żołnierzy do Polski, powiedział, że "może" tak postąpić.

Zapadła decyzja ws. amerykańskich żołnierzy w Polsce. "Nie była nieoczekiwana"

W kolejnych dniach media obiegła informacja o anulowaniu planowanego wysłania amerykańskiej pancernej brygady do Polski. Odpowiadając na pytania Polsat News, rzecznik Pentagonu Joel Valdez przekazał, że "nie była to nieoczekiwana decyzja podjęta w ostatniej chwili i podawanie jej w ten sposób byłoby nieprawdą".

 

"Decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia opinie kluczowych liderów w EUCOM (Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych - red.) i w całym łańcuchu dowodzenia" - czytamy w oświadczeniu, odnosząc się do kwestii anulowania planów rotacyjnego przemieszczenia czterech tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski.

 

ZOBACZ: Żołnierze USA w Polsce, reakcja Pentagonu. "Nie była to nieoczekiwana decyzja"

 

Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że strona rządowa na żadnym etapie nie została poinformowana o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przypomniał, że w 2025 roku Trump dał gwarancję utrzymania obecności amerykańskiej w naszym kraju. 

 

W trakcie ubiegłorocznego spotkania z prezydentem Nawrockim Trump zadeklarował, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, USA mogą rozmieścić ich więcej.

Żołnierze USA w Polsce. Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Hegsethem. "Żadna decyzja nie zapadła"

We wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z sekretarzem Departamentu Wojny USA Petem Hegsethem. "Sekretarz Wojny USA potwierdził, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski" - oświadczył szef MON, dodając, że "nasze relacje wojskowe są silne i zostały dziś jednoznacznie potwierdzone".

 

ZOBACZ: Amerykańscy żołnierze w Polsce. Szef MON przekazał ważne informacje

 

"Wielokrotnie w trakcie rozmowy usłyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem i w pełni może liczyć na Stany Zjednoczone. Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła" - napisał Kosiniak-Kamysz.

 

"Decyzje, które są podejmowane, nie są w żaden sposób wymierzone w nasze strategiczne partnerstwo. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Umówiliśmy się na dalszą współpracę nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich w Polsce" - zadeklarował.

Alicja Krause / polsatnews.pl
Czytaj więcej
J D VANCEŚWIATUSAŻOŁNIERZE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 