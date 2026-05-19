45-letni Jonathan Andic został we wtorek ujęty przez katalońską policję i przewieziony do sądu w Martorell w celu złożenia zeznań.

Isak Andic, którego majątek szacowano na 4,5 mld euro, zginął w wypadku górskim w połowie grudnia 2024 r., wędrując razem z synem w masywie Montserrat w północno-wschodniej Hiszpanii, kilkadziesiąt kilometrów od Barcelony. Biznesmen miał spaść z wysokości w pobliżu jaskiń Salnitre.

Syn szefa firmy odzieżowej Mango zatrzymany. Podejrzewają go o zabójstwo ojca

Początkowo służby przyjęły hipotezę wypadku, jednak w marcu 2025 r. wznowiły śledztwo, badając hipotezę o zabójstwie, a status Jonathana Andica zmieniono ze świadka na osobę objętą dochodzeniem. Powodem były nieścisłości w zeznaniach Jonathana Andica.

Jak donosi serwis RTE, partnerka zmarłego zeznała, że relacje między Jonathanem a Izakiem były napięte. "El Pais" donosiła, że mężczyźni kłócili się o rolę pierwszego z nich w działaniach firmy.

Syn zmarłego biznesmena zaprzecza, aby ponosił jakąkolwiek odpowiedzialność za śmierć ojca i twierdzi, że zginął on w wypadku.

Kim był Isak Andic?

Isak Andic urodził się w Stambule. Do Barcelony przeprowadził się wraz z rodziną w latach 60. W 1984 r. otworzył swój pierwszy sklep Mango. Marka szybko zyskała na popularności, a kolejne lokale odzieżowe wyrastały jak grzyby po deszczu - początkowo w Hiszpanii, a wkrótce później na całym świecie.

W chwili śmierci majątek Andica szacowany był przez Forbes na 4,5 miliarda dolarów.

Syn biznesmena Jonathan urodził się w 1981 r. Z firmą Mango związał się w 2005 r., by dwa lata później przejąć odpowiedzialność za ofertę odzieżową przeznaczoną dla mężczyzn. W momencie śmierci ojca pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zarządu przedsiębiorstwa.

