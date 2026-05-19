Wojska rakietowe, lotnictwo i marynarka. Rosja rozpoczyna ćwiczenia nuklearne
W dniach 19-21 maja Siły Zbrojne Rosji przeprowadzą ćwiczenia w zakresie przygotowania i użycia sił nuklearnych - podała we wtorek agencja RIA Nowosti. W manewry zaangażowane będą m.in. wojska rakietowe, lotnictwo i marynarka.
Rosja rozpoczyna we wtorek ćwiczenia sił strategicznych, w których weźmie udział około 64 tys. żołnierzy i prawie osiem tysięcy sztuk sprzętu.
Rosja. Armia rozpoczęła ćwiczenia nuklearne
W ramach manewrów Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego z rosyjskich poligonów wystrzelone zostaną pociski balistyczne i manewrujące.
Resort obrony Federacji Rosyjskiej poinformował, że manewry, które potrwają od wtorku do czwartku będą polegały na "przygotowaniu i użyciu sił jądrowych w obliczu zagrożenia agresją".
ZOBACZ: Rosjanie chcą uderzyć w bunkier Zełenskiego. Eksperci o możliwych opcjach
Poza wspominanymi wojskami rakietowymi zaangażowane zostanie też lotnictwo dalekiego zasięgu, Flota Północna, Flota Pacyfiku, a także siły z dwóch okręgów wojskowych - leningradzkiego i centralnego.
Białoruś. Manewry z wykorzystaniem broni jądrowej
Dzień wcześniej resort obrony w Mińsku poinformował, że Białoruś rozpoczęła ćwiczenia związane z wykorzystaniem broni nuklearnej.
Władze przekazały, że manewry mają sprawdzić gotowość wojsk i nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu.
Ćwiczenia odbywają się w czasie, gdy na terytorium Białorusi rozmieszczona jest rosyjska broń jądrowa. Wcześniej Alaksandr Łukaszenka zapowiadał rozmieszczenie hipersonicznych pocisków balistycznych średniego zasięgu Oriesznik, które mogą przenosić głowice nuklearne.Czytaj więcej