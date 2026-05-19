Wojska rakietowe, lotnictwo i marynarka. Rosja rozpoczyna ćwiczenia nuklearne

Rosja rozpoczyna we wtorek ćwiczenia sił strategicznych, w których weźmie udział około 64 tys. żołnierzy i prawie osiem tysięcy sztuk sprzętu.

Rosja. Armia rozpoczęła ćwiczenia nuklearne

W ramach manewrów Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego z rosyjskich poligonów wystrzelone zostaną pociski balistyczne i manewrujące.

Resort obrony Federacji Rosyjskiej poinformował, że manewry, które potrwają od wtorku do czwartku będą polegały na "przygotowaniu i użyciu sił jądrowych w obliczu zagrożenia agresją".

Poza wspominanymi wojskami rakietowymi zaangażowane zostanie też lotnictwo dalekiego zasięgu, Flota Północna, Flota Pacyfiku, a także siły z dwóch okręgów wojskowych - leningradzkiego i centralnego.

Białoruś. Manewry z wykorzystaniem broni jądrowej

Dzień wcześniej resort obrony w Mińsku poinformował, że Białoruś rozpoczęła ćwiczenia związane z wykorzystaniem broni nuklearnej.

Władze przekazały, że manewry mają sprawdzić gotowość wojsk i nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu.

Ćwiczenia odbywają się w czasie, gdy na terytorium Białorusi rozmieszczona jest rosyjska broń jądrowa. Wcześniej Alaksandr Łukaszenka zapowiadał rozmieszczenie hipersonicznych pocisków balistycznych średniego zasięgu Oriesznik, które mogą przenosić głowice nuklearne.