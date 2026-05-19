Wojska rakietowe, lotnictwo i marynarka. Rosja rozpoczyna ćwiczenia nuklearne

W dniach 19-21 maja Siły Zbrojne Rosji przeprowadzą ćwiczenia w zakresie przygotowania i użycia sił nuklearnych - podała we wtorek agencja RIA Nowosti. W manewry zaangażowane będą m.in. wojska rakietowe, lotnictwo i marynarka.

Trzy rosyjskie samoloty wojskowe lecące na tle błękitnego nieba i chmur.
W ramach manewrów Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego z rosyjskich poligonów wystrzelone zostaną pociski balistyczne i manewrujące.

 

Resort obrony Federacji Rosyjskiej poinformował, że manewry, które potrwają od wtorku do czwartku będą polegały na "przygotowaniu i użyciu sił jądrowych w obliczu zagrożenia agresją".

 

Poza wspominanymi wojskami rakietowymi zaangażowane zostanie też lotnictwo dalekiego zasięgu, Flota Północna, Flota Pacyfiku, a także siły z dwóch okręgów wojskowych - leningradzkiego i centralnego

Białoruś. Manewry z wykorzystaniem broni jądrowej

Dzień wcześniej resort obrony w Mińsku poinformował, że Białoruś rozpoczęła ćwiczenia związane z wykorzystaniem broni nuklearnej.

 

Władze przekazały, że manewry mają sprawdzić gotowość wojsk i nie są wymierzone przeciwko żadnemu państwu.

 

Ćwiczenia odbywają się w czasie, gdy na terytorium Białorusi rozmieszczona jest rosyjska broń jądrowa. Wcześniej Alaksandr Łukaszenka zapowiadał rozmieszczenie hipersonicznych pocisków balistycznych średniego zasięgu Oriesznik, które mogą przenosić głowice nuklearne.

Artur Pokorski / polsatnews.pl
