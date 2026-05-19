Dobrym przykładem jest właśnie wybrzeże Amalfi. Na początku maja 2026 r. świat obiegły nagrania turystów w Positano. Odwiedzający stali nieruchomo na wąskiej ścieżce klifowej, bez możliwości ruchu, bez wyjścia.

Amalfi przyciąga miliony turystów

Wybrzeże Amalfi leży w południowych Włoszech, nad Morzem Tyrreńskim, w regionie Kampania. W 1997 r. zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako wyjątkowy krajobraz kulturowy; klify, kolorowe miasteczka i błękit morza przyciągały turystów od dekad.

Dziś te same widoki podbijają Instagram i TikTok, a Positano, Amalfi czy Ravello stały się obowiązkowym punktem na mapie każdego podróżnika. Jak podaje US News, rocznie przyjeżdża tam około pięciu milionów osób. Problem w tym, że wszystkie nadmorskie miasteczka łączy jedna kręta droga.

Wybrzeże Amalfi zmaga się z problemem nadmiernej turystyki

To już nie jest normalna turystyka

Były burmistrz Positano Salvatore Gagliano w rozmowie z The Telegraph alarmuje, że tłumy turystyczne wyglądają jak "żywcem wyjęte z Trzeciego Świata. Drogi są wąskie, gdy są zablokowane, panuje totalny chaos". Apeluje też o zakaz schodzenia pasażerów statków wycieczkowych na ląd: "Nie jesteśmy w stanie obsłużyć tak dużej liczby osób. Piękno Wybrzeża Amalfi jest niszczone".

Co do źródła problemu eksperci są zgodni. "To zderzenie szumu mediów społecznościowych, ruchu wycieczkowego i popytu na turystykę po pandemii - wszystko naraz, w jednym z najbardziej ograniczonych przestrzennie miejsc w Europie" - tak sytuację podsumowuje Angel Castellanos, gospodarz kanału "The Tour Guy" na YouTube dla Fox News Digital.

- Wybrzeże Amalfi nie jest jedynym miejscem, gdzie można spotkać tłumy, ale sprawia wrażenia bardziej zatłoczonego niż inne - mówi Fox News Digital Lee Abbamonte, ekspert ds. podróży, który odwiedził każdy kraj świata. Tłumaczy, że to efekt węższych uliczek i "mniejszej przepustowości" dla turystów, ale też napływu jednodniowych wycieczkowiczów z Rzymu i Neapolu.

Amalfi walczy z tłumami

Władze regionu od lat próbują okiełznać ruch na wybrzeżu. System naprzemiennych tablic rejestracyjnych na drodze SS163 działa już od 2019 r. W parzyste dni jeżdżą auta z nieparzystymi numerami rejestracyjnymi, w nieparzyste z parzystymi. W czerwcu i lipcu ograniczenia będą obowiązywać w weekendy i święta, a od 1 sierpnia do 30 września już codziennie. Zwolnieni są mieszkańcy wybrzeża, taksówki, pojazdy dla niepełnosprawnych, motocykliści oraz policja i służby ratunkowe.

Twardszym orzechem do zgryzienia jest jednak problem statków wycieczkowych. Według danych Międzynarodowego Stowarzyszenia Linii Rejsowych branża morska generuje 7,3 mld euro rocznie dla włoskiego PKB i daje ponad 100 000 miejsc pracy. Burmistrz Amalfi Daniele Milano przyznał, że władze lokalne nie mają uprawnień do blokowania statków wycieczkowych, które przywożą turystów, ale zapowiedział współpracę z innymi instytucjami i wprowadzenie specjalnych regulacji.

Lepiej wybrać mniej tłoczne miejsca

"Podobne pod względem piękna, ale znacznie mniej znane", tak Wyspy Liparyjskie u wybrzeży Sycylii opisuje ekspert Lee Abbamonte, który sam wybiera się tam w czerwcu zamiast na Amalfi.

Z Polski najwygodniej dolecieć do Katanii lub Palermo. Później należy wybrać się pociągiem lub autobusem do Milazzo na północnym wybrzeżu Sycylii, a stamtąd już promem lub wodolotem na wyspy. Taki rejs trwa ok. od 50 minut do dwóch godzin.

