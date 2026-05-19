Putin z wizytą w Chinach. Zrobił coś innego niż zwykle

Podczas dwudniowej wizyty w Chinach Putin ma rozmawiać z Xi Jinpingiem m.in. na temat dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu Siła Syberii 2. Kreml przekazał wcześniej, że Putinowi towarzyszą wysokiej rangi urzędnicy oraz szefowie największych banków i firm, w tym Rosnieftu, Gazpromu i Nowateku.

Kilka dni temu w Chinach rozmawiał z Xi prezydent USA Donald Trump.

"Zostały wymienione na chińskie". Kremlowska propaganda o szczególe podczas powitania

Jak relacjonowała powitanie Putina kremlowska propaganda, został on powitany "jak dostojny dość" przez czołowych chińskich polityków, w tym szefa chińskiego MSZ.

"Gdy prezydent Rosji szedł po czerwonym dywanie, dzieci i studenci machali rosyjskimi i chińskimi flagami, skandując po chińsku: Witamy!" - pisze kremlowska agencja TASS.

Po ceremonii powitalnej, Władimir Putin miał wsiąść do swojego Aurusa (rosyjska marka luksusowych samochodów - red.). Kremlowscy propagandyści zaznaczyli, że głowa państwa zazwyczaj korzysta z samochodu z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi podczas wszystkich podróży, w tym międzynarodowych.

"Tym razem prezydencka limuzyna również została specjalnie sprowadzona z Rosji, ale jej tablice rejestracyjne zostały wymienione na chińskie" - wskazano.

Spotkanie Putin-Xi. Media piszą o "wszechstronnym partnerstwie"

Zapowiadając podróż Putina "Financial Times" przypomniał, że Xi łączą znacznie lepsze relacje z rosyjskim przywódcą, z którym spotkał się już 40 razy, niż z Trumpem. Tylko w ubiegłym roku Xi i Putin spotkali się osobiście dwukrotnie, a telefonicznie rozmawiali co najmniej cztery razy.

Reuters ocenia, że zaaranżowanie przez władze ChRL wizyt Trumpa i Putina w Pekinie to element kampanii wizerunkowej mającej przedstawiać Państwo Środka jako stabilnego i przewidywalnego partnera w okresie, w którym światem wstrząsają wojny, napięcia handlowe i kryzys energetyczny. Jak podaje agencja Reutera, zarówno Moskwa, jak i Pekin zapowiadały ten szczyt jako kolejny wyraz swego "wszechstronnego partnerstwa".

Przewiduje się, że delegacje podpiszą ok. 40 dokumentów i umów, w tym przede wszystkim o charakterze gospodarczym. Od początku wojny w Ukrainie Pekin zwiększył zakupy rosyjskiej ropy, węgla i gazu, jednocześnie eksportując do swojego północnego sąsiada m.in. samochody i elektronikę. Według oficjalnych chińskich danych, w 2025 r. dwustronna wymiana handlowa wyniosła 228,1 mld dolarów, a Rosja odnotowała nadwyżkę handlową w wysokości 21,49 mld dol., co oznacza wzrost o 55 proc. w porównaniu z 2024 r.