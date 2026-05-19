Podczas wtorkowej konferencji prasowej, poprzedzającej posiedzenie Rady Ministrów, premier mówił między innymi o relacjach polsko-amerykańskich, jednak nie tylko w kontekście obecności wojsk USA w Polsce. Te stosunki są obecnie, jak mówił Donald Tusk, "w centrum zainteresowania w związku z bulwersującą sprawą, jaką jest udzielenie wizy, zgody na pobyt ściganemu przez państwo polskie Zbigniewowi Ziobrze".

Donald Tusk o ekstradycji Ziobry. "Nawet w Polsce nie do wszystkich to dociera"

- Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych - pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji (ws. Ziobry - red.), ale mówię nie tylko o waszych odpowiednikach, ale także o amerykańskiej opinii publicznej - powiedział szef rządu.

Premier wskazał następnie rolę wspomnianych adresatów tych informacji, a także znaczenie polityków i liderów opinii w tym procesie. - Mogą mieć znaczenie w wyjaśnieniu, dlaczego tak ważne jest dla nas, abyśmy mogli liczyć również wtedy, kiedy ścigamy przestępców lub osoby, na których ciążą tak poważne zarzuty, jak na ministrze Ziobrze, żeby ta informacja dotarła możliwie szeroko w Stanach Zjednoczonych do każdego, kto może pomóc nam w tej sprawie - mówił Tusk.

- Liczę na panów pełne zaangażowanie i to w najbliższych godzinach - podkreślił.

ZOBACZ: Amerykańskie władze pomogły Ziobrze. Tak wjechał do USA

Szef rządu przyznał, że tego rodzaju procesy "nigdy nie były łatwe i proste z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi". - Niektórzy z Państwa pewnie pamiętają (...) Mówię tutaj o ekstradycji, pamiętacie kwestię Edwarda Mazura na przykład. Nigdy nie został wydany polskim władzom, ciążyły na nim poważne zarzuty, między innymi zabójstwa generała Papały - wspomniał.

Mimo wskazywanych trudności premier zapewniał, że "podejmiemy wszystkie działania tak, żeby przynajmniej nikt nie miał pretekstu i nie mógł powiedzieć, że nie wiedział o co chodzi, z kim mamy do czynienia i jak poważne zarzuty ciążą na były ministrze sprawiedliwości". - Ja wiem, że czasami nawet w Polsce nie do wszystkich to dociera - dodał.

Ekstradycja Zbigniewa Ziobry. "Minister Żurek już podjął działania"

Tusk przywoływał również zarzuty, jakie wskazuje się w kontekście byłego ministra sprawiedliwości. - Już nie mówię o udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, o nadużywaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, ale pamiętacie państwo ten najbardziej spektakularny fakt i chciałbym, żeby Amerykanie także wiedzieli o tym, żeby to do nich dotarło bardzo precyzyjnie, że można było wykorzystywać pieniądze, które miały pomagać ofiarom przestępstw, na system Pegasus, który miał służyć między innymi także podsłuchiwaniu, inwigilacji opozycji w Polsce - wymieniał premier.



- Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłych ekstradycji - wiem, że pan minister Żurek już podjął działania - zakończy się sukcesem - zapewnił Tusk.

ZOBACZ: Czarzasty ostrzega USA ws. Ziobry. "Będziemy musieli przemyśleć jeszcze raz"

Podkreślił ponownie, że "z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie, nie jest to tylko polski przypadek". - Na pewno nie rezygnujemy, nie mamy zamiaru się tutaj usprawiedliwiać, nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy sprytnie uciekają, szukają azylu, miejsc chronienia, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni - zapowiedział premier.



- Nikt nie może liczyć na rezygnację, na opuszczenie rąk przez nas, jeśli chodzi o ściganie. Szczególnie tych odpowiedzialnych za złe rzeczy, którzy sprawowali kiedyś władzę w Polsce. To byłoby absolutnie niedopuszczalne - dodał szef rządu.