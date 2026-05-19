Tragiczny wypadek w Pomorskiem. Dwie osoby nie żyją
Dwie osoby zginęły w wyniku zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym w miejscowości Chrząstowo w województwie pomorskim. Policja poinformowała, że droga krajowa nr 22 pozostaje całkowicie zablokowana.
Funkcjonariusze z KPP w Człuchowie poinformowali we wtorek rano o tragicznym wypadku w miejscowości Chrząstowo, gdzie doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym.
Śmierć poniosły dwie osoby podróżujące oplem, a trzecia została przetransportowana karetką do szpitala.
Okoliczności wypadku ustalają służby, które cały czas pracują na miejscu zdarzenia. "Droga krajowa nr 22 pozostaje całkowicie zablokowana" - podano w komunikacie.
Policja organizuje objazdy, a kierowcy - jak dodano - powinni być gotowi na utrudnienia.