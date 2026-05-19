Tragiczny wypadek w Pomorskiem. Dwie osoby nie żyją

Funkcjonariusze z KPP w Człuchowie poinformowali we wtorek rano o tragicznym wypadku w miejscowości Chrząstowo, gdzie doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym.

Śmierć poniosły dwie osoby podróżujące oplem, a trzecia została przetransportowana karetką do szpitala.

Pomorskie. Wypadek w miejscowości Chrząstowo pod Człuchowem. DK 22 całkowicie zablokowana

Okoliczności wypadku ustalają służby, które cały czas pracują na miejscu zdarzenia. "Droga krajowa nr 22 pozostaje całkowicie zablokowana" - podano w komunikacie.

Policja organizuje objazdy, a kierowcy - jak dodano - powinni być gotowi na utrudnienia.