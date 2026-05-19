Tak drogo jeszcze nie było. Benzyna 98 z rekordową stawką od początku CPN

W środę kierowcy zapłacą za paliwo więcej niż we wtorek. Maksymalne ceny benzyny 98 i oleju napędowego przekroczą barierę siedmiu złotych za litr - wynika z wtorkowego obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki.

Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na 20 maja

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 - 7,07 zł, a oleju napędowego - 7 zł - wynika z wtorkowego obwieszczenia ministra energii. Stawki wzrosną zatem wobec tych obowiązujących we wtorek. Cena benzyny 98 osiągnie poziom rekordowy od momentu wprowadzenia programu Ceny Paliw Niżej. 

 

Dla porównania we wtorek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 - 6,97 zł, a oleju napędowego - 6,85 zł. Następne obwieszczenie ministra Motyki określające maksymalne ceny paliw zostanie opublikowane w środę i wskaże ceny czwartkowe.

Maksymalne ceny paliw 20 maja. Obwieszczenie ministra energii

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw, które obowiązują od dnia następującego po publikacji aktu w Monitorze Polskim.

 

W przypadku ogłoszenia stawek przed dniami wolnymi od pracy i świętami ceny obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Ceny paliw 20 maja wyższe niż dzień wcześniej

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

 

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Podatek akcyzowy jest obniżony o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. 

Maria Literacka / polsatnews.pl / PAP
