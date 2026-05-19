Strzelanina w Hiszpanii, dwie osoby nie żyją. Sprawca sam zgłosił się na policję
W strzelaninie, do której doszło w poniedziałek wieczorem w Hiszpanii, zginęły dwie osoby - podaje El Pais. Z doniesień wynika, że ofiary to rodzice napastnika. Strzelec ciężko ranił cztery inne osoby, w tym dwoje dzieci. Jedno z nich - syn napastnika - ma siedem miesięcy, a jego stan jest krytyczny.
Dwie osoby zginęły, a cztery inne - w tym dwoje dzieci - zostały poważnie ranne w strzelaninie, do której doszło w poniedziałek wieczorem w gminie El Ejido w Almerii - podaje El Pais.
Jak informuje dziennik, około godz. 23:15 służby otrzymały kilka zgłoszeń o strzelaninach w okolicy El Canalillo, niedaleko Balanegry i na terenie gminy El Ejido. Na miejsce przybyli funkcjonariusze - lokalna i krajowa policja, Grupa Szybkiego Reagowania Gwardii Cywilnej - oraz ratownicy medyczni.
Znaleziono dwie ofiary śmiertelne, którymi okazali się rodzice strzelca. Cztery inne osoby, w tym siedmiomiesięczny syn napastnika i dwuletnie dziecko, zostały ciężko ranne i przewiezione do szpitali. Syn sprawcy jest w stanie krytycznym. Wśród rannych są również dwie osoby dorosłe - jedna z nich przebywa na oddziale intensywnej terapii.
Gwardia Cywilna prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii. Agencja Europa Press przekazała, że domniemany strzelec uciekł z miejsca zdarzenia, ale we wtorek rano zgłosił się na komisariat policji w El Ejido, gdzie został aresztowany.Czytaj więcej