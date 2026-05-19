Dwie osoby zginęły, a cztery inne - w tym dwoje dzieci - zostały poważnie ranne w strzelaninie, do której doszło w poniedziałek wieczorem w gminie El Ejido w Almerii - podaje El Pais.

Strzelanina w Hiszpanii. Dwie ofiary, cztery osoby ranne

Jak informuje dziennik, około godz. 23:15 służby otrzymały kilka zgłoszeń o strzelaninach w okolicy El Canalillo, niedaleko Balanegry i na terenie gminy El Ejido. Na miejsce przybyli funkcjonariusze - lokalna i krajowa policja, Grupa Szybkiego Reagowania Gwardii Cywilnej - oraz ratownicy medyczni.

ZOBACZ: Nie żyje pięć osób po ataku na meczet w Kalifornii. Nastoletni sprawcy znalezieni martwi

Znaleziono dwie ofiary śmiertelne, którymi okazali się rodzice strzelca. Cztery inne osoby, w tym siedmiomiesięczny syn napastnika i dwuletnie dziecko, zostały ciężko ranne i przewiezione do szpitali. Syn sprawcy jest w stanie krytycznym. Wśród rannych są również dwie osoby dorosłe - jedna z nich przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Gwardia Cywilna prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii. Agencja Europa Press przekazała, że domniemany strzelec uciekł z miejsca zdarzenia, ale we wtorek rano zgłosił się na komisariat policji w El Ejido, gdzie został aresztowany.