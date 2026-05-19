Biuro prasowe rosyjskiego wywiadu cywilnego SWR opublikowało komunikat, w którym oskarża Ukrainę o planowanie ataków na Rosję z terytorium Łotwy.

"Pomimo obaw strony łotewskiej przed staniem się ofiarą uderzenia odwetowego ze strony Moskwy, władze w Kijowie przekonały Rygę do wyrażenia zgody na przeprowadzenie operacji. Ukraińcy kładli nacisk na to, że dokładne miejsce startu dronów będzie niemożliwe do ustalenia" - podała SWR.

Władze Łotwy definitywnie zdementowały informację przekazaną przez SWR. Ryga zaprzeczyła zarówno rzekomej zgodzie na wykorzystanie łotewskiej przestrzeni powietrznej, jak i jej terytorium.

Rosyjski wywiad grozi odwetem. Łotwa jednoznacznie dementuje

Informacjom przekazywanym przez SWR jednoznacznie zaprzeczył prezydent Edgars Rinkēvičs, oskarżając Rosję o szerzenie kłamstw.

"Rosja kłamie, że Łotwa zezwoliła jakiemukolwiek państwu używać łotewskiej przestrzeni powietrznej i terytorium, aby przeprowadzać ataki na Rosją lub dowolne inne państwo" - przekazał prezydent.

"Rosja znów kłamie! Tym razem SWR czy też Służba Wywiadu Zagranicznego prowadzi kampanię dezinformacyjną przeciwko Łotwie. Łotwa nie udostępnia przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję. Zostało to kilkukrotnie wyjaśnione przedstawicielom Rosji" - przekazała Baiba Braže, minister spraw zagranicznych Łotwy.

"Kampania dezinformacyjna przeciwko Łotwie".

Rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego nie tylko oskarżyła Ukrainę o planowanie ataków z Łotwy, ale także zagroziła Łotwie atakami odwetowymi, przed którymi kraju nie będzie w stanie obronić NATO.

"Pozostaje współczuć naiwności łotewskich przywódców. Współczesne środki rozpoznania pozwalają na dokładne ustalenie współrzędnych punktu startu dronów" - podało w komunikacie SWR.

"Warto przy tym przypomnieć, że współrzędne centrów decyzyjnych na terytorium Łotwy są doskonale znane, a członkostwo tego kraju w NATO nie ochroni popleczników terrorystów przed sprawiedliwym odwetem" - przekazał rosyjski wywiad.

W piątek Wołodymyr Zełenski ujawnił informacje pozyskanie przez ukraiński wywiad, według których Rosja chce zaangażować Białoruś w operację wymierzoną przeciwko Łotwie lub Litwie.

- Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciw Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO - oświadczył prezydent Ukrainy.