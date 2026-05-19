Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do stargardzkiej komendy w nocy z piątku na sobotę. Osoba informująca policję o zdarzeniu, znajoma kobiety, przekazała funkcjonariuszom, że na terenie Niemiec w jednym z mieszkań wbrew swojej woli przetrzymywana jest obywatelka Polski.

Polka porwana w Niemczech. KPP w Stargardzie zareagowała natychmiast

Kobieta, która skontaktowała się z policją, poinformowała, że przebywającą w Niemczech Polkę porwał Polak. Zrelacjonowała również, że mężczyzna siłą wciągnął pokrzywdzoną do pojazdu, następnie pobił i uwięził w mieszkaniu.

"Osoba zgłaszająca przekazała policjantom dokładny adres miejsca, w którym miała przebywać pokrzywdzona. Dodatkowo istniało podejrzenie, że w lokalu mogą znajdować się narkotyki oraz przedmiot przypominający broń" - czytamy w komunikacie KPP w Stargardzie.

Współpraca polskich i niemieckich służb. Uwolniono przetrzymywaną Polkę

Policjanci zareagowali natychmiast. Skontaktowali się z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, które poinformowało o zdarzeniu niemieckie służby. Dzięki współpracy ustalono, że kobieta przebywa pod wskazanym przez zgłaszającą adresem.

"Niemieccy funkcjonariusze potwierdzili również, że mężczyzna mający związek ze sprawą jest poszukiwany przez niemiecką prokuraturę. Jak się okazało, był on również poszukiwany przez polskie organy ścigania" - poinformowała KPP w Stargardzie. Porwanej kobiecie udzielono pomocy, a mężczyznę zatrzymano. W mieszkaniu znaleziono niewielkie ilości narkotyków oraz przedmiot przypominający broń.