Polska delegacja zatrzymana przez Izrael. Dramat załogi flotylli Sumud

Cała polska delegacja Globalnej Flotylli Sumud została zatrzymana przez izraelskie służby - poinformował rzecznik polskiej sekcji tej organizacji Rafał Piotrowski. We wtorek przechwycony został Kareem Awad  - student wrocławskiej uczelni. Dołączył on do Łukasza Kozaka i Agaty Wisłockiej, zatrzymanych dzień wcześniej. Piotrowski donosi, że w kierunku łodzi padł "przynajmniej jeden strzał"

Żaglówka z kilkoma osobami na pokładzie, wśród nich jedna osoba unosi ręce w geście radości, z pokładu wydobywa się dym lub mgła. Na maszcie powiewają flagi.
AP/Murat Kocabas
Rzecznik Flotylli Sumud: cała polska delegacja została zatrzymana przez izraelskie służby

"Dziś około godz. 14:00 został przechwycony Kareem Awad - polski delegat i student medycyny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z brytyjskim obywatelstwem. Dołączył do Łukasza Kozaka przechwyconego wczoraj o godz. 12:24 i Agaty Wisłockiej przechwyconej o 16:59 (czasu lokalnego)" - napisał Rafał  Piotrowski.

 

W rozmowie z PAP wyjaśnił, że wiadomo jedynie, iż członkowie polskiej delegacji są w rękach władz izraelskich i są transportowani do jednego z izraelskich portów. Piotrowski dodał, że organizacja wzywa do uwolnienia wszystkich uczestników misji i "ponad dziewięciu tys. niesłusznie przetrzymywanych palestyńskich więźniów politycznych".

Dramat załogi Globalnej Flotylli Sumud. Cała polska delegacja w rękach Izraela

Rzecznik inicjatywy przekazał, że statek Girolama będący częścią flotylli został ostrzelany przez siły izraelskie. - Na nagraniach widać moment otworzenia ognia oraz także słychać, jak aktywiści krzyczą "don't shoot us" (ang. nie strzelajcie do nas) - relacjonował.

 

Uzupełnił, że w kierunku łodzi Elengi, na której znajdował się Awad, również "siły izraelskie oddały przynajmniej jeden strzał, który słychać i widać na transmisji na żywo ze statku". Według Piotrowskiego ostrzelano również płynącą pod polską banderą jednostkę Zefiro.

 

Rozmówca zaznaczył, że organizatorzy na bieżąco informują o sytuacji polskie MSZ.

Izrael przechwycił statek z aktywistami. Polacy zatrzymani, jest komentarz MSZ

Rzecznik tego resortu Maciej Wewiór powiedział PAP, że polska służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia pomocy swoim obywatelom. - Nasz konsul w Izraelu pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, ale również z rodzinami osób, o których mamy informację, że mogą być wśród zatrzymanych - przekazał.

 

Wewiór dodał, że MSZ pozostaje też w kontakcie z przedstawicielami placówek dyplomatycznych innych państw europejskich, których obywatele znajdowali się lub znajdują się jeszcze na pokładach flotylli.

 

Jak podał Piotrowski, do tej pory siły izraelskie przechwyciły 45 łodzi wchodzących w skład konwoju.

Flotylla Sumud wyruszyła do Strefy Gazy. Łodzie przechwycone przez Izrael

Globalna Flotylla Sumud wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Jak deklarują organizatorzy flotylli, celem tego "ostatniego etapu podróży", rozpoczętej 12 kwietnia w Barcelonie, jest przełamanie blokady Strefy Gazy ustanowionej przez wojsko Izraela i stworzenie korytarza humanitarnego do palestyńskiej enklawy.

 

To kolejna taka inicjatywa tej organizacji. Jeden z największych konwojów zorganizowano jesienią 2025 r. Składał się z ok. 40 jednostek i blisko 500 aktywistów. Wówczas Izrael również interweniował, działaczy ujęto, przewieziono do Izraela i deportowano.

 

30 kwietnia br. Izrael przechwycił także inną, złożoną z ok. 20 statków flotyllę w pobliżu greckiej Krety.

Alicja Krause / polsatnews.pl / PAP
