Sprawa dotyczy niedzielnej interwencji policji przed posesją Jarosława Kaczyńskiego. Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, funkcjonariusze pojawili się po zgłoszeniu dotyczącym możliwego ładunku wybuchowego na terenie posesji.

Do długiej listy prowokacji obecnie rządzących, wykorzystujących służby wobec opozycji i niezależnych mediów, należy dopisać wczorajszą interwencję policji na posesji p. prezesa @OficjalnyJK w Warszawie. Wieczorem, w związku ze zgłoszeniem, jakie rzekomo wpłynęło drogą… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) May 18, 2026

Dariusz Klimczak o interwencji policji przed domem Jarosława Kaczyńskiego

Minister infrastruktury był pytany w "Graffiti" o działania policji wokół posesji prezesa PiS. Dariusz Klimczak podkreślał, że podobne zgłoszenia zdarzają się regularnie także w innych miejscach.

- Takie sytuacje zdarzają się w bardzo wielu miejscach. W moim resorcie regularnie raz na jakiś czas pojawia się informacja o podłożeniu bomby i ta sprawa jest sprawdzana - powiedział Klimczak.

Polityk odniósł się również do reakcji polityków PiS po pojawieniu się patrolu policji. - Więc co, ogródek pana Kaczyńskiego jest eksterytorialny, poza jakąkolwiek jurysdykcją? A pojawienie się policji przy panu Kaczyńskim to jest jakiś zamach stanu? - pytał minister.

Rzecznik PiS o zgłoszeniu ws. ładunku wybuchowego

W niedzielę wieczorem przed posesją Jarosława Kaczyńskiego pojawił się patrol policji po zgłoszeniu, które miało wpłynąć drogą elektroniczną. Informację przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Klimczak ocenił, że politycy PiS niepotrzebnie nadają sprawie polityczny wymiar.

- Rzecznik PiS-u niepotrzebnie się egzaltuje. Więcej spokoju, więcej troski o swojego szefa, pana prezesa, i mniej łączenia tego z jakąś niepotrzebną polityką - powiedział minister infrastruktury.