W sprawie chodzi o przekaz TV Republika, która ujawniła dane funkcjonariusza policji mającego - zdaniem tego nadawcy - interweniować w domu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego stacji. "[Imię i nazwisko policjanta], funkcjonariusz Kierwińskiego, złamał prawo" - napisano na pasku w trakcie nadawania programu.

Do sprawy we wtorek odniósł się rzecznik Komendy Głównej Policji, który przekazał PAP, iż Komenda Stołeczna Policji będzie wnioskować o ściganie z urzędu i obronę dobrego imienia funkcjonariuszy. - Przemawia za tym ważny interes publiczny - powiedział podinsp. Robert Opas.

Interwencja w domu Sakiewicza. Funkcjonariusz pomówiony, będzie zawiadomienie do prokuratury

Śląska policja podkreśla, że w sprawie doszło do pomówienia funkcjonariusza oraz przypisania mu działań, z którymi nie miał żadnego związku. Komenda podkreśla, że w rzeczywistości mundurowy "nie brał udziału w przypisywanej mu sytuacji". Doszło także do opublikowania jego danych osobowych (imienia, nazwiska i wizerunku) bez jego zgody.

"Żądamy natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych treści oraz publikacji wizerunku tego policjanta wraz z nienawistnymi i niezgodnymi z prawdą komentarzami, które godzą w jego dobre imię" - podała w sobotę śląska policja na portalu X.

"Informujemy, że zabezpieczone materiały z takich publikacji zostaną przekazane do prokuratury. Jednocześnie przypominamy, że przestępstwa takie jak pomawianie, znieważenie czy nawoływanie do popełnienia przestępstwa są karalne – również wtedy, gdy są popełniane w przestrzeni internetowej" - czytamy w komunikacie.

"Nie cofnie się przed żadnym świństwem". MSWiA interweniuje ws. Republiki

Sprawa ujawnienia danych funkcjonariusza oburzyła również polityków. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwińśki opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ocenił, że "radiowęzeł PiS zwany Republiką nie cofnie się przed żadnym świństwem".

"Ujawnienie danych policjanta to atak na policję i bezpieczeństwo. Sprawa trafi do sądu. Zero tolerancji dla tego typu hejterskich zachowań" - skomentował.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka na portalu X zamieściła zrzut ekranu z programu telewizyjnego, na którym, na pasku podano imię i nazwisko policjanta. "To nie jest dziennikarstwo. To nie jest telewizja. To zwykłe zaszczuwanie polskich policjantów, którzy codziennie ryzykują zdrowie i życie, wykonując swoją służbę. TV Republika przekroczyła dziś kolejną granicę przyzwoitości, ujawniając dane funkcjonariusza. W związku z tym Policja złoży zawiadomienie do sądu o ochronę dóbr osobistych" - napisała.

Policja otrzymuje fałszywe zgłoszenia. Doszło do interwencji u Sakiewicza

Telewizja Republika poinformowała w piątek, że policja weszła do domu redaktora naczelnego stacji, Tomasza Sakiewicza. Jak próbowano przekonać, "pracownicy stacji są celem ataków związanych z fałszywymi wezwaniami służb", które są informowane, jakoby w mieszkaniach ludzi związanych z telewizją były osoby chcące targnąć się na swoje życie lub że znajdują się tam ładunki do zdetonowania.

Sakiewicz na antenie przekazał, że "policja siłą wtargnęła do jego domu, skuła jego asystentkę, twierdząc, że w zagrożeniu znajduje się jakieś dziecko". W kolejnych dniach na jaw wyszły dalsze szczegóły policyjnej interwencji - okazało się, że toczą się rozmowy w sprawie ujawnienia nagrania z interwencji służb, jednak może ono nie ujrzeć światła dziennego z uwagi na to, że Sakiewicz miał być niekompletnie ubrany.

Uzasadniając, dlaczego doszło do interwenci, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji podkom. Jacek Wiśniewski podkreślał w piątek, że policja musiała błyskawicznie reagować na zgłoszenia zagrożenia życia i zdrowia. Zatrzymano i zwolniono 53-letniego mężczyznę, którego dane i pocztę elektroniczną wykorzystano do wysyłania fałszywych wiadomości.