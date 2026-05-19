Superszybkie pociągi co 15 minut. CPK odkrywa karty

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zapowiada, że do końca 2026 r. ogłosi przetarg na zakup pociągów AeroExpress (AEX). Osiągające prędkość 200 km/h składy mają obsługiwać trasę między Warszawą, nowym lotniskiem i Łodzią. Według szacunków w 2035 roku korzystać z nich ma około 30 tys. pasażerów na dobę.

Nowoczesny pociąg pasażerski z charakterystycznym aerodynamicznym kształtem porusza się po dwutorowej trasie kolejowej pośród pagórkowatego krajobrazu z jesienną roślinnością.
- Pociągi AeroExpress będą najwygodniejszym i podstawowym środkiem transportu między Warszawą, nowym lotniskiem i Łodzią. Dzięki infrastrukturze Kolei Dużych Prędkości i krótkiej trasie zapewnią wysoką niezawodność i odciążą najszybsze pociągi KDP. Pociągi AEX powinny stanowić kolejowy kręgosłup dla duopolis Warszawy i Łodzi - przekazał wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Pociągi kategorii AeroExpress (AEX) mają pełnić rolę podstawowego środka transportu na trasie Warszawa Wschodnia - nowe lotnisko - Łódź Kaliska. Dla wygody pasażerów i z uwagi na duże zapotrzebowanie pociągi będą kursowały z wysoką częstotliwością

  • co 15 minut na odcinku: Warszawa Wschodnia - lotnisko
  • co 30 minut na trasie: Warszawa Wschodnia - Łódź

Rozkład uwzględni potrzeby mieszkańców i pasażerów, a także pracowników lotniska oraz osób podróżujących w godzinach nocnych (m.in. przylatujących i odlatujących nocnymi rejsami oraz pracowników portu lotniczego objętych pracą zmianową), wzmacniając tym samym powiązania między Warszawą a Łodzią.

Port Polska. Jeden pociąg, trzy funkcje  

AeroExpress będzie pełnił trzy kluczowe role: 

  • dowóz pasażerów na lotnisko,
  • obsługa codziennych dojazdów między Warszawą a Łodzią,
  • transport pracowników lotniska i jego zaplecza.

Propozycja Port Polska w zakresie rozkładu jazdy jest taka, żeby pociągi zatrzymywały się m.in. na stacjach: Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Lotnisko, Brzeziny, Łódź Widzew, Łódź Niciarniana oraz na wszystkich przystankach w tunelu średnicowym między Łodzią Fabryczną i Łodzią Kaliską: Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny, co przełoży się na konkurencyjne, w stosunku do innych środków transportu, czasy przejazdu: 

  • Warszawa Centralna - Lotnisko: ok. 22 min,
  • Warszawa Centralna - Brzeziny: ok. 50 min,
  • Warszawa Centralna - Łódź Fabryczna: ok. 68 min
Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek zapowiada pociągi AeroExpress

Pociągi AEX mają jeździć tunelem konwencjonalnym PKP Polskich Linii Kolejowych, podczas gdy szybsze składy Kolei Dużych Prędkości (KDP) - tunelem budowanym w ramach programu Port Polska.  

 

Obsługa Łodzi pociągami AeroExpress przez tunel PLK z pełnym zestawem zatrzymań zwiększy dostępność transportu kolejowego w mieście i jego dzielnicach. Z kolei najszybsze pociągi KDP na terenie Łodzi zatrzymywałyby się tylko na stacji Fabryczna, żeby następnie wyjechać w stronę Sieradza, a stamtąd do Wrocławia lub Poznania - wyjaśnił dr Filip Czernicki, prezes zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny, Port Polska.

 

Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek o pociągach AeroExpress między Warszawą a Łodzią

Rekordowa liczba pasażerów 

Najnowsze prognozy wskazują, że w 2035 roku między Warszawą a Łodzią we wszystkich pociągach - AEX, KDP i pośpiesznych - będzie podróżować ponad sześć mln pasażerów rocznie (wsiadających i wysiadających, z uwzględnieniem osób przesiadających się).

 

Jednak z uwagi na częstotliwość kursowania i dostępność cenową, ze wszystkich kategorii pociągów kursujących między tymi miastami, to właśnie AeroExpressy mają stać się pierwszym wyborem w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły.

 

Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek zapowiada pociągi AeroExpress

 

Prognozowane liczby jednoznacznie wskazują na gigantyczny potencjał połączenia. Dla porównania, według Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w 2024 r. na trasie Warszawa - Łódź przewieziono ok. 2,4 mln pasażerów. Na najpopularniejszej trasie kolejowej w Polsce (Gdańsk - Gdynia) notuje się 5,4 mln pasażerów rocznie.

 

Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek o pociągach AeroExpress pomiędzy Warszawą a Łodzią

Prognozy zakładają, że AeroExpressy staną się filarem oferty nie tylko na trasie Warszawa - Łódź. Mają pełnić również kluczową funkcję dojazdach na nowe lotnisko (zarówno w podróżach z/do Warszawy jak i Łodzi). Według szacunków rocznie AeroExpressami, we wszystkich relacjach, w zależności od polityki taryfowej, będzie podróżować w 2035 roku ok. 10-12 mln pasażerów.

 

Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek o pociągach AeroExpress

Pociągi osiągające 200 km/h o dużej pojemności 

W codziennym funkcjonowaniu wyzwaniem będą fale wylotowe i odlotowe i związane z nimi wahania popytowe. To kolejna istotna kwestia mająca wpływ na dobór parametrów taboru. Według prognoz ruchu, jednorazowo pociągi mogą przewozić nawet po 400-600 osób, co wynika z nakładania się na siebie szczytowych przewozów do/z aglomeracji oraz na/z lotniska. 

 

Prognozy wykonane przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA) wskazują gwałtowne tempo rozwoju ruchu na nowym lotnisku po 2035 r. Liczba pasażerów lotniska w scenariuszu bazowym wzrosnąć ma z 33 mln 2032 r. do przeszło 40 mln w 2040 r. oraz ponad 50 mln w 2050 r. Pojemność taboru musi zabezpieczać potrzeby lotniska na wiele lat naprzód - przekazał prezes Czernicki.

 

Obsługa tak dużej liczby pasażerów wymaga zastosowania specjalnie zaprojektowanego taboru. Rozwiązania techniczne zapewniające możliwość przewiezienia dużej liczby pasażerów zaproponują producenci pociągówBędzie to jednak pociąg konwencjonalny, a nie dużych prędkości. 

 

- Wybór taboru konwencjonalnego do 200 km/h do obsługi połączeń między Warszawą, nowym lotniskiem i Łodzią ma ograniczyć koszty zakupu i eksploatacji przy zachowaniu wysokiej efektywności przewozowej. Pociągi do 350 km/h będą jeździły na dłuższych trasach, np. z Warszawy przez Łódź Fabryczną do Wrocławia i Poznania - przekazał Piotr Rachwalski, Port Polska, członek zarządu ds. kolei spółki Centralny Port Komunikacyjny.

 

W przygotowaniu jest przetarg na tabor dla AEX na trasie Warszawa - lotnisko - Łódź. Jego ogłoszenie planowane jest przez powołaną spółkę taborową jeszcze w tym roku.   

Nocne pociągi i atrakcyjne ceny biletów

- Żeby o godz. 6:00 rano odleciał samolot, na miejscu już ok. 3:00 powinien być personel lotniska, a przywieźć ich może nocny pociąg AeroExpress. Lotnisko Chopina zostanie zastąpione przez nowy port lotniczy. Usługa AEX musi być zatem podobna do dzisiejszych pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej S2/S3 i Kolei Mazowieckich obsługujących Lotnisko Chopina. W praktyce nowe lotnisko powinno być dostępne dla mieszkańców w analogicznym czasie przejazdu koleją i rozsądnej cenie biletów - tłumaczył Maciej Lasek.

 

- AeroExpress nie może być drogim pociągiem lotniskowym. Powinien łączyć funkcję transportu lotniskowego z codziennymi dojazdami do pracy, szkoły itd., a co za tym idzie powinien być dostępny cenowo dla szerokiej grupy pasażerówOferta AEX musi być na tyle atrakcyjna, żeby kolej była pierwszym wyborem w dojeździe do nowego lotniska - dodał Piotr Rachwalski.

 

Projekt zakłada utrzymanie dostępnych cen biletów. Połączenia mają funkcjonować jako dotowana usługa publiczna (PSO)a nie komercyjna. Aktualnie trwają rozmowy na temat sposobu organizacji tych połączeń. Z uwagi na realizację funkcji przypisanych do różnych organizatorów przewozów, zakładane jest ich współfinansowanie przez wszystkipodmioty.  

