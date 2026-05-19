- Pociągi AeroExpress będą najwygodniejszym i podstawowym środkiem transportu między Warszawą, nowym lotniskiem i Łodzią. Dzięki infrastrukturze Kolei Dużych Prędkości i krótkiej trasie zapewnią wysoką niezawodność i odciążą najszybsze pociągi KDP. Pociągi AEX powinny stanowić kolejowy kręgosłup dla duopolis Warszawy i Łodzi - przekazał wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Rozkład uwzględni potrzeby mieszkańców i pasażerów, a także pracowników lotniska oraz osób podróżujących w godzinach nocnych (m.in. przylatujących i odlatujących nocnymi rejsami oraz pracowników portu lotniczego objętych pracą zmianową), wzmacniając tym samym powiązania między Warszawą a Łodzią.

Pociągi kategorii AeroExpress (AEX) mają pełnić rolę podstawowego środka transportu na trasie Warszawa Wschodnia - nowe lotnisko - Łódź Kaliska. Dla wygody pasażerów i z uwagi na duże zapotrzebowanie pociągi będą kursowały z wysoką częstotliwością

AeroExpress będzie pełnił trzy kluczowe role:

Propozycja Port Polska w zakresie rozkładu jazdy jest taka, żeby pociągi zatrzymywały się m.in. na stacjach: Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Lotnisko, Brzeziny, Łódź Widzew, Łódź Niciarniana oraz na wszystkich przystankach w tunelu średnicowym między Łodzią Fabryczną i Łodzią Kaliską: Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny, co przełoży się na konkurencyjne, w stosunku do innych środków transportu, czasy przejazdu:

Pociągi AEX mają jeździć tunelem konwencjonalnym PKP Polskich Linii Kolejowych, podczas gdy szybsze składy Kolei Dużych Prędkości (KDP) - tunelem budowanym w ramach programu Port Polska.

- Obsługa Łodzi pociągami AeroExpress przez tunel PLK z pełnym zestawem zatrzymań zwiększy dostępność transportu kolejowego w mieście i jego dzielnicach. Z kolei najszybsze pociągi KDP na terenie Łodzi zatrzymywałyby się tylko na stacji Fabryczna, żeby następnie wyjechać w stronę Sieradza, a stamtąd do Wrocławia lub Poznania - wyjaśnił dr Filip Czernicki, prezes zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny, Port Polska.

Port Polska Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek o pociągach AeroExpress między Warszawą a Łodzią

Rekordowa liczba pasażerów

Najnowsze prognozy wskazują, że w 2035 roku między Warszawą a Łodzią we wszystkich pociągach - AEX, KDP i pośpiesznych - będzie podróżować ponad sześć mln pasażerów rocznie (wsiadających i wysiadających, z uwzględnieniem osób przesiadających się).

Jednak z uwagi na częstotliwość kursowania i dostępność cenową, ze wszystkich kategorii pociągów kursujących między tymi miastami, to właśnie AeroExpressy mają stać się pierwszym wyborem w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły.

Prognozowane liczby jednoznacznie wskazują na gigantyczny potencjał połączenia. Dla porównania, według Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w 2024 r. na trasie Warszawa - Łódź przewieziono ok. 2,4 mln pasażerów. Na najpopularniejszej trasie kolejowej w Polsce (Gdańsk - Gdynia) notuje się 5,4 mln pasażerów rocznie.

Prognozy zakładają, że AeroExpressy staną się filarem oferty nie tylko na trasie Warszawa - Łódź. Mają pełnić również kluczową funkcję w dojazdach na nowe lotnisko (zarówno w podróżach z/do Warszawy jak i Łodzi). Według szacunków rocznie AeroExpressami, we wszystkich relacjach, w zależności od polityki taryfowej, będzie podróżować w 2035 roku ok. 10-12 mln pasażerów.

Pociągi osiągające 200 km/h o dużej pojemności

W codziennym funkcjonowaniu wyzwaniem będą fale wylotowe i odlotowe i związane z nimi wahania popytowe. To kolejna istotna kwestia mająca wpływ na dobór parametrów taboru. Według prognoz ruchu, jednorazowo pociągi mogą przewozić nawet po 400-600 osób, co wynika z nakładania się na siebie szczytowych przewozów do/z aglomeracji oraz na/z lotniska.

- Prognozy wykonane przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA) wskazują gwałtowne tempo rozwoju ruchu na nowym lotnisku po 2035 r. Liczba pasażerów lotniska w scenariuszu bazowym wzrosnąć ma z 33 mln w 2032 r. do przeszło 40 mln w 2040 r. oraz ponad 50 mln w 2050 r. Pojemność taboru musi zabezpieczać potrzeby lotniska na wiele lat naprzód - przekazał prezes Czernicki. Obsługa tak dużej liczby pasażerów wymaga zastosowania specjalnie zaprojektowanego taboru. Rozwiązania techniczne zapewniające możliwość przewiezienia dużej liczby pasażerów zaproponują producenci pociągów. Będzie to jednak pociąg konwencjonalny, a nie dużych prędkości. - Wybór taboru konwencjonalnego do 200 km/h do obsługi połączeń między Warszawą, nowym lotniskiem i Łodzią ma ograniczyć koszty zakupu i eksploatacji przy zachowaniu wysokiej efektywności przewozowej. Pociągi do 350 km/h będą jeździły na dłuższych trasach, np. z Warszawy przez Łódź Fabryczną do Wrocławia i Poznania - przekazał Piotr Rachwalski, Port Polska, członek zarządu ds. kolei spółki Centralny Port Komunikacyjny. W przygotowaniu jest przetarg na tabor dla AEX na trasie Warszawa - lotnisko - Łódź. Jego ogłoszenie planowane jest przez powołaną spółkę taborową jeszcze w tym roku. Nocne pociągi i atrakcyjne ceny biletów