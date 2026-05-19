Jak Ziobro opuścił Węgry? Magyar wykluczył jedną z opcji

Przed wylotem Magyar poinformował w mediach społecznościowych, że do Polski leci rejsowym samolotem przez Wiedeń, a następnie późnym wieczorem pojedzie pociągiem do Warszawy. W delegacji towarzyszy mu siedmioro ministrów.

Peter Magyar rozpoczął wizytę w Polsce od Krakowa

Pobyt szefa węgierskiego rządu w Krakowie ma prywatny charakter. W programie znalazły się dwa główne punkty: zwiedzanie katedry wawelskiej oraz rozmowa z kard. Grzegorzem Rysiem.

I am on my way to my first official visit to Poland as Prime Minister.



We are arriving in the beautiful city of Kraków on a commercial flight via Vienna, from where we will continue by train to Warsaw later this evening.



— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 19, 2026

W planie wizyty było także złożenie wieńców przy pomniku św. Jana Pawła II przed katedrą oraz w miejscach związanych z postaciami ważnymi również dla Węgier - przy krzyżu św. Jadwigi i przy grobowcu króla Stefana Batorego.

- Bardzo się cieszę, że moją wizytę w Polsce mogę rozpocząć właśnie tutaj nad Wisłą, na Wawelu, koło pomnika św. Jana Pawła II. Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i związek polsko-węgierski - mówił Peter Magyar podczas briefingu prasowego.

Magyar w Krakowie. Odniósł się do sprawy Ziobry

- Niedawno byłem tutaj jeszcze z moimi synami, z rodziną. Teraz bardzo się cieszę, że mogę tutaj też być jako premier Węgier, tutaj przy pomniku św. Jana Pawła II, którego słowa bardzo wiele razy cytowałem: Nie lękajcie się - dodał.

Polityk zapewnił, że "stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na ten poziom, na którym kiedyś były". Został też zapytany o sprawę przebywającego wcześniej na Węgrzech Zbigniewa Ziobry, skąd w ostatnich dniach wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

- Jeśli chodzi o miejsce pobytu pana byłego ministra Ziobry i pana Romanowskiego, to my również dowiedzieliśmy się z prasy, że przebywają w Stanach Zjednoczonych. Poprosiłem o udzielenie mi dostępnych na ten temat informacji. Wiadomo, że nie opuścił Węgier poprzez granicę Schengen, więc najprawdopodobniej opuścił Węgry i wyjechał do Stanów Zjednoczonych z terenu jakiegoś innego kraju Unii Europejskiej - wyjaśnił i wskazał, że do wyjazdu doszło najprawdopodobniej przed zaprzysiężeniem nowego premiera.

Słowa na temat wyjazdu z kraju strefy Schengen wykluczają ustalenia "Newsweeka" o wyjeździe byłego ministra do USA z terenu Serbii. Zdaniem Magyara z pewnością strona polska podniesie w nadchodzących rozmowach temat wyjazdu Zbigniewa Ziobry.

- Ja wtedy poinformuję moich partnerów o tym, co wiem o tej sprawie - zapewnił Magyar.

Plan wizyty premiera Węgier w Polsce

W mediach społecznościowych Peter Magyar poinformował, że po pobycie w Krakowie uda się nocnym pociągiem do Warszawy. Tam ma spotkać się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu.

Premier Węgier przedstawił również skład delegacji towarzyszącej mu podczas wizyty w Polsce. Weszli do niej m.in. minister spraw zagranicznych Anita Orban, minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi oraz minister transportu i inwestycji David Vitezy.

Magyar zapowiedział, że po zakończeniu wizyty w Polsce uda się do Wiednia na rozmowy z władzami Austrii, a następnie wróci pociągiem do Budapesztu.