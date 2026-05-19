- Z tego materiału, który mamy dotychczas zgromadzony, wynika, że sprawcy przyczynili się do śmierci, natomiast sam mechanizm śmierci wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań - mówił na antenie Polsat News prokurator Sebastian Dunaj z Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie, przekazując ustalenia z przeprowadzonej w poniedziałek sekcji zwłok 13-letniego Mikołaja. Poinformował także o zarzutach, które przedstawiono czterem zatrzymanym.

Sprawa 13-letniego Mikołaja. Nowe informacje

Jak mówił prok. Dunaj, w trakcie sekcji stwierdzono obrzęk mózgu i płuc, a także pobrano materiał do dalszych badań - histopatologicznych oraz toksykologicznych. Dopiero one pozwolą biegłym stworzyć ostateczną opinię, która wskaże przyczynę śmierci.

Prokurator zabrał również głos w sprawie przedstawionych zatrzymanym mężczyznom zarzutów. Jak ustalono, domniemani sprawcy są spokrewnieni, trzej z nich to bracia. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, pozostałym zarzuca się pomocnictwo, a każdemu z nich nieudzielenie chłopcu pomocy.

Z kolei prokurator rejonowa w Kętrzynie Jolanta Rzepko poinformowała, że śledczy wystąpili do sądu o tymczasowe aresztowanie czterech mężczyzn na trzy miesiące. Posiedzenia w tej sprawie odbędą się we wtorek. - Złożyli wyjaśnienia, które wskazują na ich udział w tym przestępstwie, ale rola każdej z tych osób była inna - przekazała prok. Rzepko.

Tragedia w gminie Barciany. Wniosek o areszt dla czterech mężczyzn

Do zdarzenia doszło w sobotę nad Jeziorem Arklickim w gminie Barciany. Oficer dyżurny z kętrzyńskiej komendy otrzymał około godz. 20 zgłoszenie o awanturze pomiędzy grupą osób. W wyniku tej kłótni doszło do tragedii - zginął 13-letni Mikołaj.

Ciało chłopca znaleziono na podmokłym terenie przy jeziorze. Mimo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej Mikołaja nie udało się uratować. W związku z jego śmiercią zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Według policji najmłodszy z nich miał blisko promil alkoholu w organizmie, pozostali trzej byli trzeźwi.