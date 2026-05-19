Politico zaznacza, że jeszcze kilka miesięcy temu administracja USA miała skupiać się głównie na sankcjach i naciskach gospodarczych. Teraz - według źródeł portalu - opcja militarna jest rozważana znacznie poważniej niż wcześniej.

Politico: zmieniło się podejście administracji Trumpa wobec Kuby

Portal, powołując się na amerykańskiego urzędnika i osobę znającą kulisy rozmów w administracji, podał, że prezydent Donald Trump i jego współpracownicy są coraz bardziej rozczarowani brakiem ustępstw ze strony władz Kuby.

- Nastrój zdecydowanie się zmienił - powiedziało jedno ze źródeł Politico. Według rozmówców portalu administracja Trumpa miała zakładać, że zaostrzenie sankcji, ograniczenie dostaw paliwa oraz działania USA wobec Wenezueli i Iranu skłonią Hawanę do zawarcia porozumienia. Politico podało jednak, że Kuba okazała się "znacznie twardsza niż początkowo zakładano".

Politico: analizowane są różne scenariusze działań

Według portalu amerykańscy wojskowi mają analizować kilka wariantów działań wobec Kuby. Wśród nich wymieniane są pojedynczy nalot mający wywrzeć presję na władze w Hawanie oraz możliwa inwazja lądowa.

🚨SECRETARY RUBIO: The Cuban people should know there’s $100 million of food and medicine available for them right now and the only reason it’s not reaching them is because of the Cuban regime. pic.twitter.com/Noln7Sobh9 — Department of State (@StateDept) May 15, 2026

Politico podało również, że Dowództwo Południowe USA w ostatnich tygodniach rozpoczęło przygotowywanie potencjalnych planów operacyjnych dotyczących Kuby.

Portal zaznaczył jednocześnie, że żadne działania nie są obecnie bezpośrednio planowane. Podkreślono także, że Pentagon ma w regionie znaczne możliwości militarne i przypomniał, że Kuba znajduje się około 90 mil od wybrzeży Florydy.

Prezydent Kuby ostrzega przed "nieobliczalnymi konsekwencjami"

Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel napisał w serwisie X, że ewentualna amerykańska agresja militarna wobec Kuby doprowadziłaby do "krwawej łaźni o nieobliczalnych konsekwencjach".

En la dirección de nuestro Partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense.



El gobierno de EE.UU lo sabe de sobra, tanto es así que ni siquiera hay evidencia que presentar. La retórica… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 19, 2026

Politico przypomniało również o ostatnich działaniach administracji USA wobec Hawany. Chodzi m.in. o rozszerzenie sankcji wobec Kuby, doniesienia o zwiększeniu lotów rozpoznawczych nad wyspą oraz informacje dotyczące możliwego postawienia zarzutów byłemu przywódcy Kuby Raulowi Castro.