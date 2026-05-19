Niepokojące doniesienia po wizycie szefa CIA. USA chcą zaatakować kolejny kraj

Według ustaleń Politico administracja Donalda Trumpa coraz poważniej analizuje możliwość podjęcia działań militarnych wobec Kuby. Portal podał, że w Białym Domu rośnie frustracja wobec władz w Hawanie, które mimo presji gospodarczej i dyplomatycznej nie zgodziły się na znaczące reformy polityczne i ekonomiczne.

Politico zaznacza, że jeszcze kilka miesięcy temu administracja USA miała skupiać się głównie na sankcjach i naciskach gospodarczych. Teraz - według źródeł portalu - opcja militarna jest rozważana znacznie poważniej niż wcześniej.

Portal, powołując się na amerykańskiego urzędnika i osobę znającą kulisy rozmów w administracji, podał, że prezydent Donald Trump i jego współpracownicy są coraz bardziej rozczarowani brakiem ustępstw ze strony władz Kuby.

 

- Nastrój zdecydowanie się zmienił - powiedziało jedno ze źródeł Politico. Według rozmówców portalu administracja Trumpa miała zakładać, że zaostrzenie sankcji, ograniczenie dostaw paliwa oraz działania USA wobec Wenezueli i Iranu skłonią Hawanę do zawarcia porozumienia. Politico podało jednak, że Kuba okazała się "znacznie twardsza niż początkowo zakładano".

 

Według portalu amerykańscy wojskowi mają analizować kilka wariantów działań wobec Kuby. Wśród nich wymieniane są pojedynczy nalot mający wywrzeć presję na władze w Hawanie oraz możliwa inwazja lądowa.

 

 

 

Politico podało również, że Dowództwo Południowe USA w ostatnich tygodniach rozpoczęło przygotowywanie potencjalnych planów operacyjnych dotyczących Kuby.

 

Portal zaznaczył jednocześnie, że żadne działania nie są obecnie bezpośrednio planowane. Podkreślono także, że Pentagon ma w regionie znaczne możliwości militarne i przypomniał, że Kuba znajduje się około 90 mil od wybrzeży Florydy.

 

Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel napisał w serwisie X, że ewentualna amerykańska agresja militarna wobec Kuby doprowadziłaby do "krwawej łaźni o nieobliczalnych konsekwencjach".

 

 

 

Politico przypomniało również o ostatnich działaniach administracji USA wobec Hawany. Chodzi m.in. o rozszerzenie sankcji wobec Kuby, doniesienia o zwiększeniu lotów rozpoznawczych nad wyspą oraz informacje dotyczące możliwego postawienia zarzutów byłemu przywódcy Kuby Raulowi Castro.

Karol Płatek / polsatnews.pl / Politico
