Niepokojące doniesienia po wizycie szefa CIA. USA chcą zaatakować kolejny kraj
Według ustaleń Politico administracja Donalda Trumpa coraz poważniej analizuje możliwość podjęcia działań militarnych wobec Kuby. Portal podał, że w Białym Domu rośnie frustracja wobec władz w Hawanie, które mimo presji gospodarczej i dyplomatycznej nie zgodziły się na znaczące reformy polityczne i ekonomiczne.
Politico zaznacza, że jeszcze kilka miesięcy temu administracja USA miała skupiać się głównie na sankcjach i naciskach gospodarczych. Teraz - według źródeł portalu - opcja militarna jest rozważana znacznie poważniej niż wcześniej.
Politico: zmieniło się podejście administracji Trumpa wobec Kuby
Portal, powołując się na amerykańskiego urzędnika i osobę znającą kulisy rozmów w administracji, podał, że prezydent Donald Trump i jego współpracownicy są coraz bardziej rozczarowani brakiem ustępstw ze strony władz Kuby.
- Nastrój zdecydowanie się zmienił - powiedziało jedno ze źródeł Politico. Według rozmówców portalu administracja Trumpa miała zakładać, że zaostrzenie sankcji, ograniczenie dostaw paliwa oraz działania USA wobec Wenezueli i Iranu skłonią Hawanę do zawarcia porozumienia. Politico podało jednak, że Kuba okazała się "znacznie twardsza niż początkowo zakładano".
Politico: analizowane są różne scenariusze działań
Według portalu amerykańscy wojskowi mają analizować kilka wariantów działań wobec Kuby. Wśród nich wymieniane są pojedynczy nalot mający wywrzeć presję na władze w Hawanie oraz możliwa inwazja lądowa.
Politico podało również, że Dowództwo Południowe USA w ostatnich tygodniach rozpoczęło przygotowywanie potencjalnych planów operacyjnych dotyczących Kuby.
Portal zaznaczył jednocześnie, że żadne działania nie są obecnie bezpośrednio planowane. Podkreślono także, że Pentagon ma w regionie znaczne możliwości militarne i przypomniał, że Kuba znajduje się około 90 mil od wybrzeży Florydy.
Prezydent Kuby ostrzega przed "nieobliczalnymi konsekwencjami"
Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel napisał w serwisie X, że ewentualna amerykańska agresja militarna wobec Kuby doprowadziłaby do "krwawej łaźni o nieobliczalnych konsekwencjach".
Politico przypomniało również o ostatnich działaniach administracji USA wobec Hawany. Chodzi m.in. o rozszerzenie sankcji wobec Kuby, doniesienia o zwiększeniu lotów rozpoznawczych nad wyspą oraz informacje dotyczące możliwego postawienia zarzutów byłemu przywódcy Kuby Raulowi Castro.Czytaj więcej