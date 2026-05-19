Nie żyje pięć osób po ataku na meczet w Kalifornii. Nastoletni sprawcy znalezieni martwi

Świat

Pięć osób, w tym dwóch domniemanych napastników, zginęło w strzelaninie w największym meczecie w San Diego w Kalifornii - Islamic Center of San Diego. Policja bada sprawę jako możliwe przestępstwo na tle nienawiści.

Trzy osoby obejmują się w geście pocieszenia, z których jedna płacze. W tle widoczna jest policyjna taśma ostrzegawcza.
PAP/EPA/JOHN GASTALDO
Atak na meczet w San Diego w Kalifornii

Trzy osoby, w tym ochroniarz meczetu, zostały zastrzelone w poniedziałek w Islamic Center of San Diego w dzielnicy Clairemont. Dwóch zamachowców odnaleziono martwych w samochodzie kilka ulic dalej. Według policji prawdopodobnie odebrali sobie życie.

 

Donald Trump oświadczył, że został poinformowany o sytuacji i administracja "będzie bardzo dokładnie przyglądać się sprawie". -  Przekazują raport w tej sprawie, w meczecie... i to jest straszna sytuacja - ocenił cytowany przez CNN prezydent USA.

USA. Atak na meczet w San Diego

Szef policji w San Diego, Scott Wahl, poinformował, że funkcjonariusze otrzymali pierwsze zgłoszenie o uzbrojonym napastniku około godziny 11.43 czasu lokalnego.

 

Na miejsce skierowano od 50 do 100 policjantów, którzy prowadzili przeszukanie budynku pomieszczenie po pomieszczeniu, wyważając część drzwi. Nazwał sytuację jako "skrajnie chaotyczną" i podkreślił, że śledczy traktują sprawę jako możliwe przestępstwo z nienawiści.

 

- To najgorszy koszmar każdej społeczności – powiedział podczas konferencji prasowej. Dodał też, że ochroniarz meczetu odegrał "kluczową rolę" w zapobieżeniu jeszcze większej tragedii. Według policji obaj podejrzani mieli 17 i 19 lat.

 

ZOBACZ: Atak podczas gali z udziałem Trumpa. Nowe informacje o podejrzanym

 

Jak podały CNN i Axios, niemal równocześnie z przyjazdem policji do meczetu zaczęły napływać zgłoszenia o kolejnych strzałach kilka przecznic dalej.

 

Policja poinformowała, że ostrzelany został pracownik firmy ogrodniczej, jednak nie odniósł obrażeń. Funkcjonariusze odnaleźli samochód z ciałami dwóch podejrzanych.

Kalifornia. Policja bada motywy sprawców

Śledczy analizują obecnie nagrania z kamer monitoringu i inne dowody, próbując ustalić motyw ataku.

 

Zwierzchnik meczetu imam Taha Hassane nazwał atak "oburzającym aktem przemocy wymierzonym w miejsce kultu". Podkreślił, że centrum islamskie służy modlitwie, edukacji i spotkaniom społeczności. Ośrodek pełni także funkcję szkoły.

 

Według władz wszystkie dzieci ewakuowano bezpiecznie pod eskortą policji.

 

Do strzelaniny doszło w czasie Zu al-Hidżdża (Dhul Hijjah) - jednego z najświętszych miesięcy w islamie, rozpoczynającego sezon pielgrzymki (hadżdżu) i prowadzącego do święta Eid al-Adha (Święta Ofiarowania).

 

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom oraz burmistrz San Diego Todd Gloria poinformowali, że są na bieżąco informowani o sytuacji.

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
MECZETOFIARYPOLICJAPRZESTĘPSTWO Z NIENAWIŚCISAN DIEGOSTRZELANINAŚWIATUSAZAMACH

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 