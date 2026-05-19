"Nie dożyły przyznania medalu". Wojewoda alarmuje, Kancelaria Prezydenta tłumaczy
Wojewoda kujawsko-pomorski alarmuje w sprawie opóźnień w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Jak wskazuje, z powodu rzekomej opieszałości administracji Karola Nawrockiego, wiele osób nie dożyło odbioru wyróżnienia. Głos w sprawie zabrała Agnieszka Jędrzak z Kancelarii Prezydenta. "Nikt niczego nie blokuje" - napisała.
- Zwróciłem się z ważnym apelem do prezydenta Karola Nawrockiego. 6794 osoby w województwie kujawsko-pomorskim czekają na przyznanie medalu za długoletnie pożycie w małżeństwie - wskazał na opublikowanym w sieci nagraniu wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybelo.
Jak dodał, od półtora roku "Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej praktycznie wstrzymała podpisywanie tych oznaczeń". We wpisie w serwisie X stwierdził też, że niektóre z osób, które powinny zostać odznaczone nie zdołały dożyć dnia przyznania medalu. "Proszę o działanie" - apelował.
Opóźnienia w przyznawaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wiele par nie dożyło wyróżnienia
Nagranie wojewody udostępnił na swoim profilu europoseł KO Krzysztof Brejza. Powiadomił też, że podejmie interwencję w Kancelarii Prezydenta. "Z racji na wiek osób odznaczonych niestety jest grono tych, którzy tej chwili nie doczekali. Ale za to Karol Nawrocki miał czas na foto-lans z Pudzianem" - napisał.
Do sprawy ustosunkowała się minister Agnieszka Jędrzak odpowiadająca w Kancelarii Prezydenta m.in. za Biuro Odznaczeń i Nominacji. "Nikt niczego nie blokuje, Panie Pośle Krzysztofie Brejzo, a problem można wyjaśnić bez uciekania się do teorii spiskowych" - napisała.
Jak wyjaśniła, od czasu objęcia urzędu Nawrocki przyznał 47 354 Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Na ten moment w toku procedury odznaczeniowej znajduje się 131 950 wniosków. "Za tymi liczbami kryje się ogrom pracy Kancelarii Prezydenta, bo odznaczeń nie dostaje się automatycznie" - wskazała minister.
Kancelaria Prezydenta tłumaczy opóźnienia "powojennym wyżem demograficznym"
"Nadanie prezydenckiego Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie poprzedza drobiazgowa procedura weryfikacyjna np. akt Urzędu Stanu Cywilnego. Wymaga ona czasu i współpracy innych instytucji" - napisała Agnieszka Jędrzak.
Jak dodała, zdarza się, że procedura zostaje wydłużona przez okoliczności niezależne od prezydenta. "Taką okolicznością był okres pandemii, który zmusił Biuro Odznaczeń i Nominacji KPRP do pracy rotacyjnej i spowolnienia w realizacji wniosków. Jest nią także imponująca liczba zawartych pół wieku temu małżeństw" - czytamy we wpisie minister.
Jędrzak wskazała, że Karol Nawrocki objął urząd 50 lat po "rekordowej pięciolatce 1975-1979, kiedy rodziny zakładało pokolenie urodzone w okresie powojennego wyżu demograficznego". W związku z ogromną liczbą wniosków KPRP musi zatem wykonać wiele pracy, by każde z małżeństw otrzymało imienną legitymację, list gratulacyjny i medal.
"Nie ma drogi na skróty, preferencyjnego traktowania jednych województw kosztem drugich, czy niepotrzebnej zwłoki. Wszyscy, którzy spełniają kryteria, otrzymają wkrótce zasłużone medale" - zapewniła minister.