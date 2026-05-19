- Zwróciłem się z ważnym apelem do prezydenta Karola Nawrockiego. 6794 osoby w województwie kujawsko-pomorskim czekają na przyznanie medalu za długoletnie pożycie w małżeństwie - wskazał na opublikowanym w sieci nagraniu wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybelo.

Jak dodał, od półtora roku "Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej praktycznie wstrzymała podpisywanie tych oznaczeń". We wpisie w serwisie X stwierdził też, że niektóre z osób, które powinny zostać odznaczone nie zdołały dożyć dnia przyznania medalu. "Proszę o działanie" - apelował.

Opóźnienia w przyznawaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wiele par nie dożyło wyróżnienia

Nagranie wojewody udostępnił na swoim profilu europoseł KO Krzysztof Brejza. Powiadomił też, że podejmie interwencję w Kancelarii Prezydenta. "Z racji na wiek osób odznaczonych niestety jest grono tych, którzy tej chwili nie doczekali. Ale za to Karol Nawrocki miał czas na foto-lans z Pudzianem" - napisał.

Do sprawy ustosunkowała się minister Agnieszka Jędrzak odpowiadająca w Kancelarii Prezydenta m.in. za Biuro Odznaczeń i Nominacji. "Nikt niczego nie blokuje, Panie Pośle Krzysztofie Brejzo, a problem można wyjaśnić bez uciekania się do teorii spiskowych" - napisała.

Jak wyjaśniła, od czasu objęcia urzędu Nawrocki przyznał 47 354 Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Na ten moment w toku procedury odznaczeniowej znajduje się 131 950 wniosków. "Za tymi liczbami kryje się ogrom pracy Kancelarii Prezydenta, bo odznaczeń nie dostaje się automatycznie" - wskazała minister.

Kancelaria Prezydenta tłumaczy opóźnienia "powojennym wyżem demograficznym"

"Nadanie prezydenckiego Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie poprzedza drobiazgowa procedura weryfikacyjna np. akt Urzędu Stanu Cywilnego. Wymaga ona czasu i współpracy innych instytucji" - napisała Agnieszka Jędrzak.

Jak dodała, zdarza się, że procedura zostaje wydłużona przez okoliczności niezależne od prezydenta. "Taką okolicznością był okres pandemii, który zmusił Biuro Odznaczeń i Nominacji KPRP do pracy rotacyjnej i spowolnienia w realizacji wniosków. Jest nią także imponująca liczba zawartych pół wieku temu małżeństw" - czytamy we wpisie minister.

Jędrzak wskazała, że Karol Nawrocki objął urząd 50 lat po "rekordowej pięciolatce 1975-1979, kiedy rodziny zakładało pokolenie urodzone w okresie powojennego wyżu demograficznego". W związku z ogromną liczbą wniosków KPRP musi zatem wykonać wiele pracy, by każde z małżeństw otrzymało imienną legitymację, list gratulacyjny i medal.

"Nie ma drogi na skróty, preferencyjnego traktowania jednych województw kosztem drugich, czy niepotrzebnej zwłoki. Wszyscy, którzy spełniają kryteria, otrzymają wkrótce zasłużone medale" - zapewniła minister.