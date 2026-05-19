NATO szykuje misję w cieśninie Ormuz? Media wskazują warunek

Świat

Według informacji, do których dotarł Bloomberg, NATO rozważa możliwość pomocy statkom w przepłynięciu przez zablokowaną cieśninę Ormuz, jeśli szlak wodny nie zostanie ponownie otwarty do początku lipca. Pomysł ten ma w Sojuszu wielu zwolenników, lecz nie uzyskał jednoznacznego poparcia.

Lotniskowiec HMS Queen Elizabeth płynący po wodzie, z nałożoną mapą cieśniny Gibraltarskiej.
Dave Jenkins - InfoGibraltar, CC BY 2.0; Wikimedia Commons
Według Bloomberga, NATO rozważa misję w cieśninie Ormuz

Agencja Bllomberga w swoich doniesieniach opiera się na słowach anonimowego przedstawiciela Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według niego, możliwe jest udzielanie przez NATO pomocy statkom w przepłynięciu przez zablokowaną cieśninę Ormuz, jeśli szlak wodny nie zostanie ponownie otwarty do początku lipca.

NATO zmieni stanowisko ws. cieśniny Ormuz? Media o możliwej misji

Według cytowanego przez agencję dyplomaty z państwa NATO, pomysł misji mającej umożliwić statkom tranzyt przez cieśninę cieszy się poparciem kilku członków NATO, ale nie uzyskał jeszcze niezbędnego jednomyślnego poparcia.

 

Posunięcie to oznaczałoby zmianę stanowiska NATO w sprawie wojny USA i Izraela z Iranem. Jak dotąd koalicja państw powołana z inicjatywy Wielkiej Brytanii i Francji wyrażała gotowość do wysłania misji dopiero po zakończeniu konfliktu zbrojnego.

 

ZOBACZ: Trump wstrzymał atak na Iran. Prezydent USA zdradził, co go powstrzymało

 

Odnosząc się do sprawy we wtorek, dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich powiedział w Brukseli, że "warunki pod którymi NATO rozważałoby operację w cieśninie Ormuz to ostatecznie decyzja polityczna".

 

Przed wybuchem wojny przez cieśninę transportowano 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Blokada Ormuzu doprowadziła do wzrostu cen tych surowców. 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
CIEŚNINA ORMUZGAZ ZIEMNYIRANIZRAELLNGNATOROPA NAFTOWASTANY ZJEDNOCZONESTATKIŚWIATUSAWOJNA Z IRANEM

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 