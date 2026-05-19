NATO szykuje misję w cieśninie Ormuz? Media wskazują warunek
Według informacji, do których dotarł Bloomberg, NATO rozważa możliwość pomocy statkom w przepłynięciu przez zablokowaną cieśninę Ormuz, jeśli szlak wodny nie zostanie ponownie otwarty do początku lipca. Pomysł ten ma w Sojuszu wielu zwolenników, lecz nie uzyskał jednoznacznego poparcia.
Agencja Bllomberga w swoich doniesieniach opiera się na słowach anonimowego przedstawiciela Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według niego, możliwe jest udzielanie przez NATO pomocy statkom w przepłynięciu przez zablokowaną cieśninę Ormuz, jeśli szlak wodny nie zostanie ponownie otwarty do początku lipca.
Według cytowanego przez agencję dyplomaty z państwa NATO, pomysł misji mającej umożliwić statkom tranzyt przez cieśninę cieszy się poparciem kilku członków NATO, ale nie uzyskał jeszcze niezbędnego jednomyślnego poparcia.
Posunięcie to oznaczałoby zmianę stanowiska NATO w sprawie wojny USA i Izraela z Iranem. Jak dotąd koalicja państw powołana z inicjatywy Wielkiej Brytanii i Francji wyrażała gotowość do wysłania misji dopiero po zakończeniu konfliktu zbrojnego.
Odnosząc się do sprawy we wtorek, dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich powiedział w Brukseli, że "warunki pod którymi NATO rozważałoby operację w cieśninie Ormuz to ostatecznie decyzja polityczna".
Przed wybuchem wojny przez cieśninę transportowano 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Blokada Ormuzu doprowadziła do wzrostu cen tych surowców.