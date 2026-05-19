Nadciągają burze, Polskę spowije też mgła. Alerty dla połowy kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców dziewięciu województw przed trudnymi warunkami pogodowymi prognozowanymi na wtorek. Wydane alerty I stopnia obowiązują od godz. 12 do godz. 23. W nocy przewiduje się z kolei wystąpienie mgieł znacznie ograniczających widoczność, na co powinni zwrócić uwagę kierowcy.

Burza z wyładowaniami atmosferycznymi nad drzewami i drogą we mgle.
IMGW ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla dziewięciu województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz spadnie do 30 mm deszczu, wiatr w porywach osiągnie 65 km/h, lokalnie może padać grad.

Alerty IMGW I stopnia dla dziewięciu województw

IMGW wydał alerty I stopnia przed burzami dla przeważającego obszaru woj. dolnośląskiego, południowych części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, północnej połowy woj. mazowieckiego i części woj. kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego oraz pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują we wtorek od godz. 12 do godz. 23.

 

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad" - poinformował instytut. Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. 

Pogoda we wtorek. Ważna wiadomość dla kierowców

Jak prognozuje instytut, we wtorek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, początkowo na zachodzie i północnym wschodzie, później w centrum.

 

"Temperatura maksymalna od 12°C, 14°C na wybrzeżu i Podhalu, około 18°C w centrum, do 23°C na Podlasiu i Polesiu. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni" - przewidują synoptycy. Kierowcy planujący nocną trasę powinni zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia mgieł ograniczających widzialność do 200 metrów.

 

 

 

