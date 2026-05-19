"Można było się spodziewać". Głos z UE ws. żołnierzy USA w Europie

- Priorytety geopolityczne Waszyngtonu się zmieniają. Można było się spodziewać ewentualnego wycofywania wojsk amerykańskich z Europy - powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Podczas wtorkowej debaty o relokacji amerykańskich żołnierzy z baz w państwach członkowskich Unii Europejskiej powiedziała ona, że ostatnie działania administracji Donalda Trumpa budzą "poważne wątpliwości".

Kobieta w garniturze przemawia na forum, za nią siedzą inne osoby.
PAP/EPA/RONALD WITTEK
Kaja Kallas o relokacji wojsk USA w Europie (zdj. ilustracyjne)

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się debata o relokacji amerykańskich żołnierzy z baz położonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Punkt ten został dodany do agendy na wniosek europosła Michała Koboski.

 

W trakcie wydarzenia głos zabrała szefowa unijnej dyplomacji, Kaja Kallas, która oceniła, że "można było się spodziewać ewentualnego wycofania wojsk amerykańskich z Europy". Jak zaznaczyła, "priorytety Waszyngtonu się zmieniają", gdyż uwaga USA "coraz bardziej koncentruje się na Indo-Pacyfiku i półkuli zachodniej".

 

- Pentagon wstrzymał planowane rozmieszczenie wojsk amerykańskich w Polsce i Niemczech. Te zapowiedzi wpisują się właśnie w ten szerszy trend. NATO nadal będzie jednak utrzymywać silną obecność na wschodniej flance - zadeklarowała.

"Europa mierzy się z wyzwaniem". Szefowa unijnej dyplomacji apeluje

Kontynuując ten wątek, polityczka oceniła, że Europa mierzy się z wyzwaniem dotyczącym relacji transatlantyckich. - Od II wojny światowej Stany Zjednoczone były gwarantem bezpieczeństwa europejskiego. Obecnie w Europie stacjonują dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy - mówiła.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej wezwała Europę do tego, aby ta wzięła odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. - Jeśli zwiększenie wydatków na obronność prowadzi jedynie do dłuższego czasu oczekiwania (na zamówienie) lub opóźnień, to takie rozwiązanie nie działa - powiedziała Kallas, podkreślając przy tym, że konieczne jest odejście od jednomyślności przy podejmowaniu decyzji w UE. - Poleganie Europy na jednomyślności często uniemożliwia podejmowanie działań z wymaganą szybkością - powiedziała.

 

Kallas zaznaczyła dodatkowo, że kluczowym zagrożeniem dla Europy jest Rosja, co znajduje odzwierciedlenie w trwającym konflikcie w Ukrainie. - To, czy Putin odważy się przetestować obronność Europy, zależy od nas. Odstraszanie działa wtedy, kiedy jest wiarygodne. Pokazywanie słabości zachęca do agresji - przekonywała.

USA wycofują żołnierzy z Europy. Najpierw padło na Niemcy, potem dotknięta została Polska

W ostatnich dniach Stany Zjednoczone podjęły decyzję o anulowaniu planowanego wysłania amerykańskiej pancernej brygady do Polski. Odpowiadając na pytania Polsat News w tej sprawie, rzecznik Pentagonu Joel Valdez wyjaśnił, że "nie była to nieoczekiwana ani podjęta w ostatniej chwili decyzja".

 

"Decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia opinie kluczowych liderów w EUCOM (Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych - red.) i w całym łańcuchu dowodzenia" - przekazał Valdez w oświadczeniu.

 

Na początku maja prezydent Donald Trump poinformował natomiast, że jego kraj zamierza wycofać z Niemiec pięć tysięcy dotychczas stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy. Informację tę potwierdził Pentagon, wskazując, że redukcja oddziałów prawdopodobnie zakończy się w ciągu najbliższych sześciu do 12 miesięcy. 

Alicja Krause / polsatnews.pl / PAP
