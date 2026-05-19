- Wystąpiliśmy różnymi drogami do naszego MSZ, do ambasadora USA o to, żeby potwierdzili w jaki sposób Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, jaki ma status, kto i w jaki sposób mu udzielił zgody na pobyt - mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej Waldemar Żurek.

Minister sprawiedliwości przyznał, że na ten moment nie ma "żadnych odpowiedzi". Wskazał też, że prokuratura podejmie wysiłki, by ustalić, kto pomógł liderowi Suwerennej Polski wyjechać do USA.

"Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny". Żurek o działaniach w sprawie Ziobry

Waldemar Żurek powiedział, że w przestrzeni medialnej pojawiają się doniesienia, że Zbigniew Ziobro został korespondentem "jednego z mediów". - Więc pytanie, czy to jest pomocnictwo. Szef tej stacji będzie przesłuchiwany przez prokuratora - poinformował minister.

Żurek odniósł się też do doniesień Reutersa o tym, że pomocy w Stanach Zjednoczonych udzielił politykowi zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau. - To, o czym pisze Reuters świadczy o tym, że jednak ci najważniejsi decydenci w USA nie wyrażali zgody i nie wiedzieli o tym. Czasem takie trudne decyzje zrzuca się na swoich podwładnych lub też po cichu próbuje się powiedzieć, żeby to oni brali na siebie odpowiedzialność - mówił.

Minister zapowiedział, że prokuratura "nie zamierza opuszczać rąk". - Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny, czekamy na rozstrzygnięcie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania - powiedział, przyznając, że chciałby, by cała procedura przebiegała dużo szybciej.

Żurek wskazał, że ustalone zostanie również to, czy Ziobro "ma jakiś parasol polityczny w USA i dlaczego". Poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z prokuratorem generalnym Węgier. Trwają także wysiłki celem zorganizowania spotkania z ministrem sprawiedliwości kraju.

- Chcemy poznać, jaki status na Węgrzech mieli Romanowski i Ziobro i w jaki sposób który z nich gdzie wyjechał - powiedział, dodając, że decyzja azylowa mogła zostać "wyłudzona" przez polityków PiS.

Ziobro wyjechał do USA na paszporcie genewskim? Żurek: Będziemy starali się go unieważnić

W piśmie skierowanym do władz Węgier zawarta ma być prośba o ponowne pochylenie się nad decyzją o przyznaniu międzynarodowej ochrony i ewentualne jej uchylenie. - Spodziewamy się, że mogło być tak, że po prostu ktoś załatwił Ziobrze jakiś dokument, ale będziemy starali się ten dokument unieważnić - powiedział Żurek.

- Jeżeli Ziobro wyjechał na paszporcie genewskim, to będziemy starali się go unieważnić. Zobaczymy jaki wtedy Ziobro będzie miał status w Stanach Zjednoczonych - zapowiedział.

Zdaniem prokuratora generalnego, obecność polityka PiS w Stanach Zjednoczonych może stać się "dużym problemem" dle amerykańskich polityków. - Opinia publiczna jest w Stanach bardzo wrażliwa na osoby, które są podejrzewane o duże malwersacje pieniędzy - stwierdził.