Magda Sakowska zostaje nową prowadzącą "Gościa Wydarzeń". Wieloletnia dziennikarka Polsat News i była korespondentka stacji w Stanach Zjednoczonych już w czerwcu wystąpi w roli gospodyni programu, jednocześnie pozostając w zespole prowadzących "Dzień na Świecie".

– Bardzo się cieszę, że dołączam do gospodarzy "Gościa Wydarzeń". To program, który od lat jest miejscem najważniejszych rozmów o polityce, społeczeństwie i wydarzeniach, którymi żyje Polska. Możliwość współtworzenia tego formatu traktuję jako koleje wyzwanie zawodowe - mówi Magda Sakowska.

Magda Sakowska od blisko dwóch dekad związana jest z Polsat News. W 2016 roku została korespondentką stacji w Stanach Zjednoczonych.

 

Przez dziewięć lat relacjonowała najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne zza oceanu, przygotowując materiały m.in dla programu "Dzień na Świecie". Jej relacje z USA były jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów zagranicznej publicystyki Polsat News.

 

Po powrocie do Polski Magda Sakowska dołączyła do grona gospodarzy "Dnia na Świecie", emitowanego codziennie o godz. 22:30. Teraz wzmacnia także zespół "Gościa Wydarzeń", jednego z kluczowych formatów informacyjno-publicystycznych anteny.


Wśród prowadzących program są: Piotr Witwicki oraz Marek Tejchman. Program "Gość Wydarzeń" emitowany jest na antenie Polsat News od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę o godz. 19.15.

jp / polsatnews.pl
