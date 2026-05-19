Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w poniedziałek rozmawiał telefonicznie z Sekretarzem Wojny USA Petem Hegsethem. Wicepremier stwierdził w oświadczeniu, że nie zapadła decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk USA w Polsce.

"Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Decyzje, które są podejmowane nie są w żaden sposób wymierzone w nasze strategiczne partnerstwo. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie" - przekazał Kosiniak-Kamysz na portalu społecznościowym X.

"Sekretarz Wojny USA potwierdził, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski" - poinformował wicepremier.

Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Hegsethem. "Nasze relacje wojskowe są silne"

Kosiniak-Kamysz przekazał, że decyzje Pentagonu to element nowego planu rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Europie.

"Nasze relacje wojskowe są silne i zostały dziś jednoznacznie potwierdzone. Wielokrotnie w trakcie rozmowy usłyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem i w pełni może liczyć na Stany Zjednoczone" - przekazał wicepremier.

"Umówiliśmy się na dalszą współpracę nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich w Polsce" - poinformował Kosiniak-Kamysz.

Zmiany w obecności wojskowej USA w Polsce. "Element nowego planu"

Pentagon przekazał w poniedziałek, że decyzje o anulowaniu planowanego wysłania amerykańskiej pancernej brygady do Polski "nie była nieoczekiwana ani podjęta w ostatniej chwili".

"Decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia opinie kluczowych liderów w EUCOM (Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych - red.) i w całym łańcuchu dowodzenia" - podał w oświadczeniu p.o. rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdeza.

W środę Kosiniak-Kamysz spotka się z gen. Christopherem Mahoney, zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów wojsk USA. Natomiast gen. Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie gen. Alexusem Grynkewichem.