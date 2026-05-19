- Obecnie trwają przygotowania do przyjęcia i leczenia pacjenta w Niemczech - przekazał rzecznik niemieckiego ministerstwa zdrowia, dodając, że w kraju działa sieć ekspertów zajmujących się leczeniem pacjentów cierpiących na choroby wysoce zakaźne. Nie podał jednak, gdzie i kiedy Amerykanin będzie leczony.

Amerykanin zarażony Ebolą. Będzie leczony w Niemczech

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) poinformowały w poniedziałek, że Amerykanin zaraził się wirusem w wyniku kontaktu związanego z pracą w Demokratycznej Republice Konga. W niedzielę wieczorem jego test dał wynik pozytywny.

Według amerykańskich mediów zakażony mężczyzna to misjonarz, z kolei agencja AP podała za kongijskimi władzami, że chory jest lekarzem. Niemieckie ministerstwo nie wskazało, czy rodzina chorego, u której nie stwierdzono żadnych objawów, również zostanie przetransportowana do Niemiec.

Departament Stanu USA we wtorek stanowczo zaapelował do Amerykanów, aby unikali podróży do Demokratycznej Republiki Konga, Sudanu Południowego i Ugandy w związku z narastającą epidemią wirusa Ebola. Zaapelowano również o ponowne rozważenie podróży do Rwandy.

CDC ogłosiły w poniedziałek tymczasowy zakaz wjazdu dla podróżnych, którzy przyjeżdżają z jednego z trzech afrykańskich państw lub przebywali w nich w ciągu ostatnich trzech tygodni. Ograniczenie obowiązuje przez 30 dni. Zakaz nie dotyczy amerykańskich obywateli, osób z prawem pobytu w USA, członków amerykańskich sił zbrojnych i administracji oraz ich rodzin.

Jak podaje AFP, szacuje się, że liczba ofiar epidemii w DRK, którą Światowa Organizacja Zdrowia uznała za międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego, wzrosła do 131 z 513 podejrzewanych przypadków, o czym poinformował we wtorek minister zdrowia DRK Samuel Roger Kamba.