W Strasburgu podczas wtorkowego posiedzenia Parlamentu Europejskiego odbyła się pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej i obronę jej wartości.

- UE nie została nam dana, ona została zbudowana traktat po traktacie. Dziś honorujemy tych, którzy ją budowali - powiedziała otwierając ceremonię szefowa KE Roberta Metsola.

Strasburg. Wałęsa i Buzek odznaczeni Europejskim Orderem Zasługi

Odznaczenia odebrali były prezydent Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek. Polacy znaleźli się wśród 13 z 20 laureatów, którzy zostali odznaczeni podczas uroczystości w sali plenarnej PE.

Wałęsę i Buzka zapowiedziała z mównicy wiceprzewodnicząca PE Ewa Kopacz.

W trakcie ceremonii Europejski Order Zasługi otrzymali też była kanclerz Niemiec Angela Merkel, sekretarz stanu Stolicy Aplostolskiej kardynał Pietro Prolin, prezydent Mołdawii Maia Sandu, były wysoki przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i sekretarz generalny Rady Unii Europejskiej Javier Solana czy ukraińska działaczka na rzecz praw człowieka Ołeksandra Matwijczuk.

Europejski Order Zasługi. "Integracja europejska i obrona wartości"

Parlament Europejski ogłosił listę laureatów na początku marca. Nagrodzonych wyłoniła kapituła, w skład której weszli: szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, wiceprzewodniczące PE Sophie Wilmes i Ewa Kopacz, a także były unijny komisarz Michel Barnier, były szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, były szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oraz były premier Włoch Enrico Letta.

Kandydatury zgłoszone zostały przez szefów państw i rządów krajów członkowskich, przewodniczących parlamentów narodowych oraz szefów instytucji UE.

Order przyznawany jest w trzech kategoriach: Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi, Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi i Członka Europejskiego Orderu Zasługi.

Odznaczenie, w postaci medalu lub baretki noszonych w zależności od przyznanego tytułu na piersi lub szyi, uprawnia do wstępu na oficjalną galerię podczas posiedzeń plenarnych PE.