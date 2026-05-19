Handlowała nielegalnymi artefaktami. Ukrainka zatrzymana w Warszawie
Średniowieczne groty strzał, ozdoby stroju czy zapinki z okresu wpływów rzymskich - tego typu przedmioty wystawiła na sprzedaż 34-letnia Ukrainka, która jest podejrzana o wprowadzanie do obrotu zabytków archeologicznych pochodzących najprawdopodobniej z nielegalnych wykopalisk. Kobieta została zatrzymana przez warszawskich policjantów.
Sprawę rozpoczęło zgłoszenie od przedstawiciela Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego zaniepokoiły internetowe ogłoszenia dotyczące sprzedaży przedmiotów mogących stanowić zabytki archeologiczne. Analiza ofert wskazuje na to, że artefakty mogą pochodzić z nielegalnych wykopalisk lub że mogły zostać pozyskane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego.
W toku prowadzonych działań policjanci ustalili dane osoby powiązanej z kontem użytkownika publikującego ogłoszenia. Trop zaprowadził ich na warszawską Pragę Południe, gdzie w jednym z mieszkań zabezpieczono 11 średniowiecznych grotów strzał wykonanych z metalu oraz trzy metalowe przedmioty przypominające elementy ozdób stroju z okresu wpływów rzymskich.
Ostatecznie w ręce policji wpadła 34-letnia obywatelka Ukrainy, z której tłumaczeń wynikało, iż wszystkie te przedmioty otrzymała od swojego byłego partnera, również Ukraińca, który nakazał jej je sprzedać. Policjanci zabezpieczyli również sprzęt elektroniczny mogący mieć związek ze sprawą.
Kobieta usłyszała zarzut dotyczący wprowadzenia na terytorium RP zabytków archeologicznych z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Grozi jej do dwóch lat pozbawienia wolności.Czytaj więcej