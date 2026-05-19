- Donald Trump wydaje się sfrustrowany Europą - stwierdził w programie "Dzień na świecie" Ian Brzeziński. - I w strategii bezpieczeństwa narodowego, która została opublikowana w styczniu, tam już było powiedziane, że ta obecność amerykańska może być redukowana - dodał.

Ekspert ds. wojskowości ocenił, że zaniepokojenie Polski potencjalnym wycofaniem wojsk nie jest zupełnie bezpodstawne, bo 99 proc. obecności USA w Europie to właśnie rotacja. - To nie jest stacjonowanie permanentne, stałe, więc takie rotacje troszkę łatwiej, że tak powiem, cofnąć - wyjaśnił.

Amerykańskie wojska w Europie. Ekspert o wizji zagrożenia wschodniej flanki

Ian Brzeziński zareagował również na anulowanie planowanego wysłania amerykańskiej pancernej brygady do Polski. Choć przyznał, że polskie władze mają prawo czuć się zaskoczone, w szerszej perspektywie nie powinno to nikogo dziwić.

- Ta administracja patrzy na swoje zainteresowanie w Europie troszkę inaczej. To jest zupełnie coś innego niż trwało wcześniej przez dziesięciolecia. Bo, po pierwsze, Stany Zjednoczone chyba w tej chwili nie mają jakiś takich kluczowych czy witalnych interesów w Europie, takich interesów, za które warto byłoby walczyć czy poświęcać życie. No a druga sprawa, raczej Stany Zjednoczone chcą sprowadzić pewne siły tutaj do siebie, do Stanów i to nie jest nic nowego dla tej administracji - powiedział.

Były urzędnik Pentagonu zgodził się jednak ze słowami Andrew Michty, które wskazywały scenariusz zmniejszania liczby amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO jako potencjalnie najgorszą decyzję administracji Trumpa.

- Tak, to jest zła decyzja. Zgadzam się z panem redaktorem, że w ogóle w tej chwili te najbliższe 24 miesiące to może być trudna droga. Nie mówię, że (Amerykanie - red.) będą wycofywać się z Polski, ale może z innych części Europy. (...) Faktycznie to jest i przykre dla Ukraińców, i może zachęcać Rosję - dodał.

Deklaracje Trumpa "trzeba traktować poważnie"

Zdaniem eksperta należy poważnie traktować deklaracje prezydenta USA Donalda Trumpa, nawet jeśli często zmienia zdanie i wycofuje się niemal w ostatniej chwili.

Jak stwierdził, kontrowersyjne kroki podejmowane przez Waszyngton wobec Iranu to element zaawansowanej dyplomacji, natomiast wysuwane przed miesiącami roszczenia USA do terytorium Grenlandii nie zostały całkowicie pogrzebane. - Jak patrzymy na to tak bardziej długofalowo, to ja to widzę tak, że z Iranem będą długie negocjacje. Ten reżim jest naprawdę odporny, znacznie bardziej odporny niż administracja Trumpa zakładała. (...) I cały czas są rozmowy pomiędzy Danią a Grenlandią. (Trump) ma swoje plany - stwierdził.

- Wydaje mi się, że trzeba to traktować poważnie, bo prezydent Trump zwykle, jak mówi, że chce coś osiągnąć, to generalnie działa w tym kierunku, czy nam się to podoba, czy nie. Ale jak patrzymy na to trochę bardziej krótkoterminowo, to proszę pamiętać, że prezydent Trump - to, co on mówi - nie odzwierciedla szerszej polityki Stanów Zjednoczonych - zaznaczył ekspert.