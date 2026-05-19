Chciał zostać strażakiem. Teraz odpowie za serię podpaleń

Podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Jak przekazali śledczy, mężczyzna w przeszłości chciał zostać strażakiem zawodowym, a później próbował dostać się do Ochotniczej Straży Pożarnej.

Seria podpaleń lasów w powiecie radzyńskim

Do pożarów dochodziło w kwietniu i maju na terenach należących do Nadleśnictwa Radzyń Podlaski. Większość zdarzeń odnotowano na terenie gminy Kąkolewnica, jedno w gminie Wohyń.

Policja przekazała, że okoliczności pożarów oraz zgromadzony materiał dowodowy wskazywały na celowe podpalenia. Dzięki szybkiej reakcji strażaków ogień za każdym razem został opanowany.

Policja: 37-latek obserwował akcje strażaków

Sprawca został wytypowany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. 37-letni mieszkaniec gminy Kąkolewnica został zatrzymany w piątek 16 maja.

Według śledczych mężczyzna miał podpalać lasy podczas wietrznej pogody, gdy ściółka leśna była wyjątkowo sucha. Policjanci podkreślili, że pożary stwarzały duże zagrożenie dla mienia i mogły szybko rozprzestrzenić się na większy obszar. Jak przekazała policja, zdarzało się również, że po podłożeniu ognia 37-latek obserwował późniejsze działania strażaków.

Podejrzany przyznał się do sześciu podpaleń

Śledczy poinformowali, że zatrzymany przyznał się do sześciu podpaleń. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Policja przekazała również, że mężczyzna w przeszłości chciał zostać strażakiem zawodowym, jednak nie został przyjęty ani do Państwowej Straży Pożarnej, ani do Ochotniczej Straży Pożarnej.

Za sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach grozi kara do 10 lat więzienia.