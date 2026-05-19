Bez placu i z nowymi pytaniami. Szykują się ogromne zmiany w egzaminie na prawo jazdy

Gość Marcina Fijołka przekazał, że w wykazie prac legislacyjnych pojawił się już wpis dotyczący reformy. Resort chce powołać specjalne centrum egzaminacyjne i zmienić sposób przygotowywania pytań teoretycznych.

Dariusz Klimczak: Kończymy z placem manewrowym

Minister infrastruktury był pytany przez Marcina Fijołka o niejasną strukturę pytań w części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy. Jak zapowiedział, przygotowywana ustawa ma uporządkować cały system egzaminacyjny.

- Zaproponowałem reformę. Mamy już wpis do wykazu prac legislacyjnych, czyli start ustawy. Ta ustawa zaproponuje utworzenie specjalnego centrum egzaminacyjnego i rady konsultacyjnej, które będą współpracować nad tym, aby była zupełnie inna logika pytań. Pytania mają być jasne, proste i klarowne - powiedział Dariusz Klimczak.

Minister dodał, że nowe centrum egzaminacyjne miałoby odpowiadać również za aktualizowanie pytań wraz ze zmianami przepisów. - Z drugiej strony stawiamy nacisk na kompetencje praktyczne, czyli kończymy z placem manewrowym - podkreślił.

Klimczak zapowiedział również rozwiązanie dla osób, które zaliczą część egzaminu na placu manewrowym, ale nie zdadzą jazdy po mieście.

- Jeśli ktoś zda egzamin praktyczny na placu manewrowym, a nie zda go na mieście, to następnym razem pierwszą część będzie miał zaliczoną i zacznie od drugiej - powiedział minister infrastruktury.

Jak obecnie wygląda egzamin na placu manewrowym?

Obecnie egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B rozpoczyna się na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Kandydat najpierw musi wskazać i sprawdzić wybrane elementy pojazdu odpowiedzialne za bezpieczeństwo jazdy, a następnie przygotować samochód do ruszenia.

Kolejnym etapem jest jazda po placu manewrowym. Egzaminowany wykonuje jazdę pasem ruchu do przodu i do tyłu. Podczas tego zadania nie może najechać na linie ani potrącić pachołków wyznaczających tor jazdy. Oceniana jest także płynność jazdy - kierujący nie może zatrzymać pojazdu przed wyznaczonym miejscem - oraz prawidłowe obserwowanie otoczenia i korzystanie z lusterek.

Egzamin obejmuje również ruszanie na wzniesieniu. Kandydat musi zatrzymać pojazd na wzniesieniu, a następnie ruszyć bez cofnięcia samochodu o więcej niż określona w przepisach odległość i bez zgaśnięcia silnika.

Dopiero po zaliczeniu wszystkich zadań na placu manewrowym kandydat może wyjechać na miasto i kontynuować egzamin w ruchu drogowym.