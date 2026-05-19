Awaryjne lądowanie w Wielkopolsce. Samolot uderzył śmigłem o ziemię

Na terenie lotniska w Michałkowie (woj. wielkopolskie) doszło do awaryjnego lądowania awionetki Viper SD-4. Po godzinie 18:00 pilot zgłosił awarię i konieczność przymusowego lądowania. Na miejscu zdarzenia pracowali strażacy, policjanci i ratownicy, doleciały tam również śmigłowce ratowniczy SAR i medyczny LPR. Nikt nie został poszkodowany. Podczas lądowania maszyna uderzyła śmigłem o ziemię.

Awionetka Viper SD-4 leżąca na ziemi z podniesionym kadłubem, obok niej stoją dwa wozy strażackie oraz samochód terenowy, w tle drzewa i pole.
Awionetka Viper SD-4 przymusowo lądowała w Michałkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego

Jako pierwszy wiadomości o zdarzeniu przekazał portal Ostrow24.tv, informując, że w awionetce znajdowały się dwie osoby. Według relacji, samolot miał mieć zapas paliwa na na dwie godziny.

Jak mówił w rozmowie z polsatnews.pl asp. Szymon Jagodziński, starszy dyżurny stanowiska kierowania z KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim, na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. Poinformował również, że awionetka wylądowała w bezpieczny sposób, a obie osoby znajdujące się w niej zostały przebadane i nie było potrzeby ich hospitalizacji.

 

Do zdarzenia doszło po godzinie 18:00, gdy pilot dwumiejscowej awionetki Viper SD-4 zgłosił awarię i konieczność przymusowego lądowania. Zdecydowano się na lotnisko przy aeroklubie w Michałkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. 

 

Portal wlkp24.info poinformował, że decyzja o przerwaniu lotu i awaryjnym lądowaniu w asyście służb została podjęta z powodu awarii podwozia. Po wylądowaniu samolot miał przechylić się do przodu i uderzyć przednim śmigłem o ziemię. 

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
