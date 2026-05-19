Jako pierwszy wiadomości o zdarzeniu przekazał portal Ostrow24.tv, informując, że w awionetce znajdowały się dwie osoby. Według relacji, samolot miał mieć zapas paliwa na na dwie godziny.

Awaryjne lądowanie awionetki. Nikt nie został ranny

Jak mówił w rozmowie z polsatnews.pl asp. Szymon Jagodziński, starszy dyżurny stanowiska kierowania z KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim, na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. Poinformował również, że awionetka wylądowała w bezpieczny sposób, a obie osoby znajdujące się w niej zostały przebadane i nie było potrzeby ich hospitalizacji.

Do zdarzenia doszło po godzinie 18:00, gdy pilot dwumiejscowej awionetki Viper SD-4 zgłosił awarię i konieczność przymusowego lądowania. Zdecydowano się na lotnisko przy aeroklubie w Michałkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego.

Portal wlkp24.info poinformował, że decyzja o przerwaniu lotu i awaryjnym lądowaniu w asyście służb została podjęta z powodu awarii podwozia. Po wylądowaniu samolot miał przechylić się do przodu i uderzyć przednim śmigłem o ziemię.