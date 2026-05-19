Alarm w Estonii i na Łotwie. Myśliwce NATO zestrzeliły drona

Według estońskich władz to pierwsza taka sytuacja. Z kolei na Łotwie jeden z dronów miał rozbić się w rejonie miasta Preili w Łatgalii. W związku z zagrożeniem wstrzymano ruch pociągów w pięciu regionach kraju.

Estoński minister obrony: dron został zestrzelony

Informację o incydencie przekazał minister obrony Estonii Hanno Pevkur. Jak poinformował, bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną kraju i został zestrzelony nad jeziorem Vortsjarv.

- To pierwsza taka sytuacja - przekazał estoński minister obrony w rozmowie z portalem informacyjnym Delfi. Według Pevkura najprawdopodobniej był to ukraiński dron, który miał zostać skierowany do ataku na terytorium Rosji.

❗️Iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā.



Krāslavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novados.



Nato gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji ir aktivizēti Baltijas gaisa telpā.



Kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši… pic.twitter.com/tBQIWxktuR — NBS (@Latvijas_armija) May 19, 2026

Myśliwce NATO aktywowane nad Bałtykiem

Po godz. 11 czasu polskiego komunikat wydała łotewska armia. Poinformowano w nim, że aktywowane zostały myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną NATO nad Bałtykiem.

"Myśliwce patrolowe przestrzeni powietrznej NATO zostały aktywowane w przestrzeni powietrznej Bałtyku" - przekazano w komunikacie. Płk Maris Tutins powiedział Łotewskiemu Radiu, że jeden z dronów najprawdopodobniej wleciał na terytorium kraju i znajduje się w okolicy miasta Preili.

Od marca kilka ukraińskich dronów wojskowych zboczyło z kursu i wleciało w przestrzeń powietrzną państw NATO: Finlandii, Łotwy, Litwy i Estonii, które graniczą z Rosją. W ubiegłym tygodniu łotewski rząd podał się do dymisji w związku ze sposobem reagowania na te incydenty.

Władze Łotwy i Estonii wcześniej ostrzegły mieszkańców przed zagrożeniem związanym z dronami. Alerty nadal obowiązują. Ze względu na sytuację wstrzymano ruch pociągów w pięciu regionach Łotwy do czasu ustąpienia zagrożenia.