Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Katarzynie R., byłej prezes Fundacji Orlen. Śledczy oskarżają ją o sfinansowanie kampanii w mediach o charakterze politycznym ze środków pochodzących z darowizn.

ZOBACZ: Policja przed domem Kaczyńskiego. Jest głos z rządu



Katarzyna R. jest oskarżona o to, że wykorzystała darowiznę w wysokości blisko 4,7 mln zł na realizację kampanii "4 x NIE" w mediach, która zachęcała do głosowania przeciwko propozycjom sformułowanym na potrzeby referendum 15 października 2023 r. Treści były tożsame z przekazem partii rządzącej.

Była prezes Fundacji Orlen z aktem oskarżenia. Grozi jej do 10 lat więzienia

Pieniądze zostały skierowane na realizację kampanii, mimo że darowizna została przekazana w konkretnym celu. Fundacja Orlen otrzymała blisko 4,7 mln zł od Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na realizację projektu "Akademia Aktywności Obywatelskiej".

ZOBACZ: Europoseł PiS pozwał premiera Wielkiej Brytanii. Pokazał pismo



Śledczy podkreślają, że realizacja kampanii medialnej o charakterze politycznym jest niezgodna ze statutem fundacji, w związku z czym Katarzyna R. została oskarżona o nadużycie skutkującą szkodą o wielkich rozmiarach. Grozi jej do 10 lat więzienia



Katarzyna R. nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. "Prokurator zabezpieczył mienie podejrzanej w postaci trzech nieruchomości lokalowych i jednej nieruchomości gruntowej poprzez obciążenie ich hipoteką przymusową w wysokości ponad 3 milionów zł" - przekazała prokuratura.