Akt oskarżenia przeciwko byłej prezes Fundacji Orlen. Wiadomo, co jej grozi
Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Katarzynie R., byłej prezes Fundacji Orlen. Według śledczych oskarżona wykorzystała 4,7 mln zł na realizację kampanii o charakterze politycznym, co jest niezgodne z celami statutowymi fundacji. W ocenie śledczych R. nadużyła uprawnień, w wyniku czego Orlen stracił 4,7 mln zł. Oskarżonej grozi do 10 lat więzienia.
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Katarzynie R., byłej prezes Fundacji Orlen. Śledczy oskarżają ją o sfinansowanie kampanii w mediach o charakterze politycznym ze środków pochodzących z darowizn.
Katarzyna R. jest oskarżona o to, że wykorzystała darowiznę w wysokości blisko 4,7 mln zł na realizację kampanii "4 x NIE" w mediach, która zachęcała do głosowania przeciwko propozycjom sformułowanym na potrzeby referendum 15 października 2023 r. Treści były tożsame z przekazem partii rządzącej.
Pieniądze zostały skierowane na realizację kampanii, mimo że darowizna została przekazana w konkretnym celu. Fundacja Orlen otrzymała blisko 4,7 mln zł od Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na realizację projektu "Akademia Aktywności Obywatelskiej".
Śledczy podkreślają, że realizacja kampanii medialnej o charakterze politycznym jest niezgodna ze statutem fundacji, w związku z czym Katarzyna R. została oskarżona o nadużycie skutkującą szkodą o wielkich rozmiarach. Grozi jej do 10 lat więzienia
Katarzyna R. nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. "Prokurator zabezpieczył mienie podejrzanej w postaci trzech nieruchomości lokalowych i jednej nieruchomości gruntowej poprzez obciążenie ich hipoteką przymusową w wysokości ponad 3 milionów zł" - przekazała prokuratura.