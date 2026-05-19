Akt oskarżenia przeciwko byłej prezes Fundacji Orlen. Wiadomo, co jej grozi

Maciej Olanicki / polsatnews.pl

Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Katarzynie R., byłej prezes Fundacji Orlen. Według śledczych oskarżona wykorzystała 4,7 mln zł na realizację kampanii o charakterze politycznym, co jest niezgodne z celami statutowymi fundacji. W ocenie śledczych R. nadużyła uprawnień, w wyniku czego Orlen stracił 4,7 mln zł. Oskarżonej grozi do 10 lat więzienia.

Logo Orlen na budynku.
Polsat News
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Katarzynie R., byłej prezes Fundacji Orlen. Śledczy oskarżają ją o sfinansowanie kampanii w mediach o charakterze politycznym ze środków pochodzących z darowizn.

 

Katarzyna R. jest oskarżona o to, że wykorzystała darowiznę w wysokości blisko 4,7 mln zł na realizację kampanii "4 x NIE" w mediach, która zachęcała do głosowania przeciwko propozycjom sformułowanym na potrzeby referendum 15 października 2023 r. Treści były tożsame z przekazem partii rządzącej.

Pieniądze zostały skierowane na realizację kampanii, mimo że darowizna została przekazana w konkretnym celu. Fundacja Orlen otrzymała blisko 4,7 mln zł od Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na realizację projektu "Akademia Aktywności Obywatelskiej".

 

Śledczy podkreślają, że realizacja kampanii medialnej o charakterze politycznym jest niezgodna ze statutem fundacji, w związku z czym Katarzyna R. została oskarżona o nadużycie skutkującą szkodą o wielkich rozmiarach. Grozi jej do 10 lat więzienia 


Katarzyna R. nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. "Prokurator zabezpieczył mienie podejrzanej w postaci trzech nieruchomości lokalowych i jednej nieruchomości gruntowej poprzez obciążenie ich hipoteką przymusową w wysokości ponad 3 milionów zł" - przekazała prokuratura. 

