O przebiegu interwencji poinformowała agencja AP na podstawie prowadzonych przez aktywistów transmisji na żywo na platformie X.

Izraelskie łodzie motorowe miały podpłynąć do niektórych jednostek flotylli, a żołnierze wejść na pokład poszczególnych łodzi. Aktywiści założyli kamizelki ratunkowe i podnieśli ręce. Po wejściu Izraelczyków transmisja urwała się.

Według rzecznika polskiej sekcji Globalnej Flotylli Sumud Rafała Piotrowskiego do incydentu doszło około godz. 9:30 czasu polskiego na wodach międzynarodowych ok. 130 km od wybrzeży Cypru, mniej więcej 460 km od Strefy Gazy.

Izrael przeciwny flotylli Sumud. Biuro Binjamina Netanjahu wydało komunikat

Około godziny przed zdarzeniem izraelskie MSZ wezwało płynących aktywistów do zmiany kursu i natychmiastowego zawrócenia. Na platformie X resort zapowiedział, że nie pozwoli na "żaden wyłom w zgodnej z prawem blokadzie morskiej Gazy".

Po rozpoczęciu działań przez wojsko biuro premiera Izraela Binjamina Netanjahu w oficjalnym komunikacie przekazało, że szef rządu w rozmowie z dowódcą akcji pochwalił "dyskretny" sposób interwencji, która "skutecznie udaremniła nikczemny plan przerwania izolacji terrorystów Hamasu" w Strefie Gazy, a przy tym "nie zapewniła aktywistom rozgłosu, na jaki nasi wrogowie liczyli".

ZOBACZ: Izrael przechwycił flotyllę w pobliżu Krety. Na pokładzie Polka

Strona internetowa z interaktywną mapą pozwalającą śledzić ruch flotylli odnotowała w ostatnich godzinach przechwycenie co najmniej 17 jednostek. Zgodnie z wciąż aktualizowanymi informacjami w drodze do Strefy Gazy pozostaje obecnie w sumie 45 łodzi.

Flotylla Sumud. Na pokładzie troje Polaków

Jak przekazał Piotrowski, wśród ponad 400 uczestników flotylli z 39 krajów jest troje Polaków. Według niego o godz. 12:24 czasu polskiego doszło do "porwania" przez izraelskie siły Łukasza Kozaka, aktywisty z Akcji Socjalistycznej, natomiast pozostałych dwoje polskich obywateli - Agata Wisłocka i Kareem Awad - wciąż znajduje się na pokładach jednostek płynących w stronę Strefy Gazy.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził, że na pokładzie statków "znajdują się również polscy obywatele". Podkreślił, że polska służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli.

"Jak zawsze służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia obywatelom polskim" - zapewnił Wewiór.

Turcja zapowiada dalsze działania po akcji Izraela

Globalna Flotylla Sumud wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Burhanettin Duran, szef komunikacji w biurze prezydenta Turcji, oświadczył w mediach społecznościowych, że "potępia atak przeprowadzony przez Izrael na wodach międzynarodowych przeciwko Flotylli Global Sumud" w poniedziałek. "Jako Turcja (...) będziemy z determinacją kontynuować walkę przeciwko temu uciskowi" - napisał.

ZOBACZ: Palestyńczycy burzą własne domy pod park rozrywki dla Izraela. "Chcą ich wymazać"

Jak deklarują organizatorzy flotylli, celem "ostatniego etapu podróży", rozpoczętej 12 kwietnia w Barcelonie, jest przełamanie blokady Strefy Gazy ustanowionej przez wojsko Izraela i stworzenie korytarza humanitarnego z palestyńską enklawą.

To kolejna taka inicjatywa Globalnej Flotylli Sumud po tym, jak blisko 500 osób wyruszyło w podróż jesienią 2025 r. Wówczas Izrael również interweniował - aktywistów ujęto, przewieziono do Izraela i deportowano. 30 kwietnia br. Izrael przechwycił także inną, złożoną z ok. 20 statków flotyllę w pobliżu greckiej Krety.