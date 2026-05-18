Pawełczyk-Woicka przekazała, że rezygnację złożyła 15 maja 2026 r. Jak zaznaczyła, brak przewodniczącego KRS oznacza obowiązek zwołania posiedzenia plenarnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w celu wyboru nowego szefa Rady.

Szanując zabezpieczenie @TK_GOV_PL i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam 15.05.2026 rezygnację z funkcji Przewodniczącego @KRS_RP . Brak Przewodniczącego rodzi obowiązek po stronie Pierwszego Prezesa @SN_RP_ zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru… pic.twitter.com/XuBJ71nOU6 — Dagmara Pawełczyk-Woicka (@DPawelczykW) May 18, 2026

Przewodnicząca odniosła się również do sporu dotyczącego składu KRS. Napisała, że decyzją Pierwszego Prezesa SN pozostaje to, czy posiedzenie zostanie zwołane w składzie wybranym przez Sejm 15 maja 2025 r., czy w składzie dotychczasowym. W ocenie Pawełczyk-Woickiej wybór dokonany przez Sejm nastąpił "z naruszeniem prawa".

Dagmara Pawełczyk-Woicka wcześniej informowała o zakończeniu kadencji

Już 8 maja Dagmara Pawełczyk-Woicka informowała w mediach społecznościowych, że prowadziła ostatnie posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. We wpisie podziękowała współpracownikom i pogratulowała sędziemu Łukaszowi Piebiakowi nominacji na członka KRS.

"Dziś prowadziłam ostatnie posiedzenie KRS. Żegnam się ze współpracownikami, którym dziękuję za wsparcie. Z użytkownikami X jeszcze się nie żegnam!" - napisała.

Gratuluję @LPiebiak nominacji na członka @KRS_RP . Ostatnie lata były czasem aktywności stowarzyszenia @PRAWNICYdlaPOL , które aktywnie angażowało się w informowanie społeczeństwa o naruszeniach praworządności w Polsce. Dziś prowadziłam ostatnie posiedzenie @KRS_RP . Żegnam się… — Dagmara Pawełczyk-Woicka (@DPawelczykW) May 8, 2026

We wcześniejszym wpisie Pawełczyk-Woicka odnosiła się również do działalności stowarzyszenia "Prawnicy dla Polski". "Gratuluję Łukaszowi Piebiak nominacji na członka KRS. Ostatnie lata były czasem aktywności stowarzyszenia "Prawnicy dla Polski", które aktywnie angażowało się w informowanie społeczeństwa o naruszeniach praworządności w Polsce" - przekazała.

Do sprawy odniósł się także sędzia Łukasz Piebiak, który podziękował za poparcie swojej kandydatury do KRS. "Dziękuję obywatelom za masowe poparcie mnie i moich przyjaciół, kandydatów stowarzyszenia "Prawnicy dla Polski" do KRS. Dziękuję KP PiS za rekomendację. Przede wszystkim jednak dziękuję moim bliskim za codzienne wsparcie. Czy wejdę do KRS czas pokaże. Jeżeli tak to obiecuję: nie zawiodę" - napisał na platformie X.







