Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że Rosja użyła w nocy 546 środków napaści powietrznej - 22 rakiet i 524 dronów. Według wojskowych cztery rakiety i 503 bezzałogowce zostały zestrzelone albo unieszkodliwione środkami walki radioelektronicznej. Najintensywniejsze ostrzały odnotowano na południu i południowym wschodzie kraju.

Rosyjskie ataki w obwodzie chersońskim i dniepropietrowskim

Najtrudniejsza sytuacja panowała w obwodzie chersońskim, gdzie rosyjskie wojska zaatakowały ponad 30 miejscowości. Ostrzały i ataki dronów były wymierzone m.in. w infrastrukturę, budynki mieszkalne, sklepy i pojazdy.

"W związku z rosyjską agresją jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych" - napisał na Telegramie szef wojskowych władz obwodowych Ołeksandr Prokudin. W kolejnych wpisach poinformował, że jeszcze dwie osoby zostały ranne w poniedziałek rano w wyniku ataków dronów.

W obwodzie dniepropietrowskim Rosjanie zaatakowali sześć rejonów. W mieście Dniepr uszkodzone zostały bloki mieszkalne, domy prywatne, uczelnia, świątynia, przedsiębiorstwo i samochody.

"26 osób zostało rannych. Przeciwnik atakował sześć rejonów obwodu dronami, artylerią i bombami lotniczymi" - przekazał szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża.

Rosjanie zaatakowali Odessę i obwód zaporoski

Trzy osoby zostały ranne w obwodzie zaporoskim, gdzie rosyjskie wojska zaatakowały 42 miejscowości. Lokalne władze informowały o kolejnych zniszczeniach po ostrzałach i atakach dronów.

W Odessie nad Morzem Czarnym rannych zostały dwie osoby, w tym 11-letni chłopiec. Miasto było celem nocnego ataku dronów uderzeniowych. Ukraińskie władze nie podały informacji o ofiarach śmiertelnych w tych regionach.

Rosyjski dron uderzył w chiński statek handlowy

O nocnym incydencie na Morzu Czarnym poinformował rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmytro Płetenczuk. Jak przekazał, rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy znajdujący się na ukraińskich wodach terytorialnych.

"Ciekawe, co powodowało Rosjanami, kiedy dziś w nocy zdecydowali się na uderzenie Shahedem w chiński statek handlowy na naszych wodach terytorialnych. Obyło się bez ofiar, ale jest to coś nowego. Doszło to pomyłki, towarzysze?" - napisał Płetenczuk na Facebooku. Ukraińskie władze poinformowały, że w wyniku uderzenia nie było ofiar.