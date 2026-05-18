Zełenski straszył atakiem Rosji na NATO. Jest reakcja Kremla

- To nic innego, jak próba dalszego podżegania, mająca na celu przedłużenie wojny i eskalację napięć - tak rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zareagował na oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy twierdził, że Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciw Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO.

Mężczyzna w garniturze stoi obok mapy Europy Wschodniej, na której zaznaczone są granice państw i nazwy krajów, w tym Białoruś, Ukraina i państwa NATO.
Agencja Reutera informuje, że Rosja odrzuciła niedawne oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który powoływał się na ustalenia ukraińskich służb.

 

Wynika z nich, że Rosja dąży do wciągnięcia Białorusi w wojnę w Ukrainie. Zełenski mówił również, że Moskwa rozważa plan ataku na północą Ukrainę lub kraj NATO z terytorium Białorusi

Zapytany przez dziennikarzy o oskarżenia Kijowa, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uznał, że "takie oświadczenie to nic innego, jak próba dalszego podżegania, mająca na celu przedłużenie wojny i eskalację napięć".

 

Przedstawiciel Putina stwierdził, że tego typu ostrzeżenia nie mają żadnego znaczenia. - Nie uważamy, aby takie oświadczenie zasługiwało na jakikolwiek komentarz - powiedział Pieskow.

 

Zełenski informował, że Ukraina posiada szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią.

 

Według ustaleń ukraińskich służb Kreml ma planować ataki na "ośrodki decyzyjne" na terytorium Ukrainy. - Wśród nich znajduje się w szczególności prawie dwadzieścia ośrodków politycznych i punktów wojskowych - mówił Zełenski.

Białoruś ogłasza ćwiczenia wojskowe z bronią jądrową

Mińsk jest najbliższym sojusznikiem Moskwy. Białoruś, która graniczy z Ukrainą, a także z trzema państwami NATO - Polską, Litwą i Łotwą - udostępniała swoje terytorium na potrzeby rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Z pojawiających się doniesień wynika również, że na jej obszarze znajduje się taktyczna broń jądrowa, należąca do Rosji.

 

W poniedziałek Białoruś ogłosiła rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych dotyczących bojowego użycia broni jądrowej. Ministerstwo obrony tego kraju poinformowało, że wojsko zamierza sprawdzić gotowość do wykonywania zadań związanych z bojowym użyciem broni z nieplanowanych lokalizacji na całym terytorium Białorusi. W szczególność chodzi o przećwiczenie dostarczania amunicji jądrowej oraz przygotowywania jej do użycia.

Marta Stępień / polsatnews.pl
