Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w naszym kraju. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł w kwietniu 3,2 proc. Indeks jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe.

NBP tłumaczy, że CPI pokazuje "średnią zmianę całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów". "Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" - czytamy.

Inflacja w Polsce rośnie. Narodowy Bank Polski podał nowe dane

Inflacja bazowa z wyłączeniem cen energii, paliw i żywności w Polsce w kwietniu 2026 r. wyniosła 3 proc. rok do roku. Dane z kwietnia oznaczają wzrost tego ważnego wskaźnika. W marcu jego wysokość sięgnęła 2,7 proc. rok do roku.

Wskaźnik ten "pokazuje tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ" - tłumaczy NBP, wskazując, że ceny energii oraz paliw ustalane na rynkach światowych, a ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) inflacja wyniosła 2,9 proc., co także stanowi wzrost w stosunku do danych z marca, kiedy wskaźnik ten wyniósł 2,7 proc. Po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych inflacja w kwietniu wyniosła 3 proc., czyli dokładnie tyle samo co miesiąc wcześniej.

"Po wyłączeniu cen żywności i energii (inflacja) wyniosła 3,0 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej. Tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,0 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej" - poinformowano w kwietniowym komunikacie.