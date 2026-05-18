Wtargnął do domu i oddał strzały. Policja opublikowała jego wizerunek
Policja opublikowała portret pamięciowy i nagrania mężczyzny, który w styczniu wtargnął do domu jednorodzinnego w Radzionkowie i oddał strzały z broni palnej. Śledczy apelują o pomoc w ustaleniu jego tożsamości i zapewniają anonimowość osobom przekazującym informacje.
Do zdarzenia doszło 16 stycznia 2026 r. po godz. 19.30 przy ul. Długiej w Radzionkowie. Jak przekazali śledczy, nieznany sprawca wszedł do jednego z domów jednorodzinnych i oddał strzały w kierunku znajdującej się tam osoby. Nikt nie został ranny.
Po ataku mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach wspólnie z policjantami z Tarnowskich Gór.
Policja publikuje portret pamięciowy sprawcy z Radzionkowa
Za zgodą prokuratury opublikowano portret pamięciowy podejrzewanego oraz nagrania z monitoringu z dnia zdarzenia. Policja liczy, że materiały pomogą w ustaleniu tożsamości mężczyzny.
Według rysopisu sprawca ma około 45 lat, szczupłą sylwetkę i około 170 cm wzrostu. Policjanci opisują go jako mężczyznę o trójkątnej twarzy, ciemnych oczach i kilkudniowym zaroście. W chwili zdarzenia miał nosić okulary korekcyjne w czarnych, grubych oprawkach.
Mężczyzna ubrany był w szarą kurtkę z kapturem, czarne spodnie oraz białe buty. Charakterystycznym elementem ubioru była zimowa czapka z napisem "Pitbull".
Policja apeluje o kontakt po publikacji nagrań
Śledczy proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą rozpoznawać mężczyznę widocznego na nagraniach lub posiadają informacje mogące pomóc w jego zatrzymaniu.
Informacje można przekazywać pod numerami telefonów: 47 853 42 80, 47 853 42 86, 47 853 42 55, numerem alarmowym 112 lub mailowo pod adresem: kryminalny@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl.