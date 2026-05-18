We wtorek drożej na stacjach paliw. Jest obwieszczenie ministra

Biznes

Minister energii Miłosz Motyka określił maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały we wtorek. Kierowcy na stacjach benzynowych zapłacą więcej niż podczas weekendu i w poniedziałek. Obwieszczenia w tej sprawie są publikowane w Monitorze Polskim w każdy dzień roboczy.

Rząd dystrybutorów paliwa na stacji benzynowej z widocznymi uchwytami pistoletów.
Polsat News
Ogłoszono maksymalne ceny paliwa na 19 maja

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 - 6,97 zł, a oleju napędowego - 6,85 zł - wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny benzyny i diesla wzrosną wobec cen maksymalnych obowiązujących przez weekend i w poniedziałek.

Maksymalne ceny paliw 19 maja. Obwieszczenie ministra energii

W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,37 zł, benzyny 98 - 6,93 zł, a oleju napędowego - 6,82 zł. Wtorkowe ceny będą zatem wyższe.

 

Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw pojawi się we wtorek i określi ceny na środę. Zgodnie z przepisami resort codziennie w dni robocze publikuje komunikat dotyczący maksymalnych cen paliw, które obowiązują od dnia następującego po ukazaniu się w Monitorze Polskim.

 

ZOBACZ: Hantawirus na wycieczkowcu. MV Hondius dopłynął do Rotterdamu

 

W przypadku ogłoszenia cen maksymalnych przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak obliczane są maksymalne ceny paliw?

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

 

ZOBACZ: Milionowe miasto zatrzęsło się w posadach. Z ruin wyciągnięto 91-latka

 

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. 

WIDEO: Sankcja kredytu darmowego. Czy banki czeka kolejna fala pozwów?
Maria Literacka / Maria Literacka / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
AKCYZABENZYNABIZNESCENY MAKSYMALNECENY PALIWMINISTER ENERGIIOLEJ NAPĘDOWYPALIWOPOLSKAVAT

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 