We wtorek drożej na stacjach paliw. Jest obwieszczenie ministra

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 - 6,97 zł, a oleju napędowego - 6,85 zł - wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny benzyny i diesla wzrosną wobec cen maksymalnych obowiązujących przez weekend i w poniedziałek.

Maksymalne ceny paliw 19 maja. Obwieszczenie ministra energii

W poniedziałek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,37 zł, benzyny 98 - 6,93 zł, a oleju napędowego - 6,82 zł. Wtorkowe ceny będą zatem wyższe.

Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw pojawi się we wtorek i określi ceny na środę. Zgodnie z przepisami resort codziennie w dni robocze publikuje komunikat dotyczący maksymalnych cen paliw, które obowiązują od dnia następującego po ukazaniu się w Monitorze Polskim.

ZOBACZ: Hantawirus na wycieczkowcu. MV Hondius dopłynął do Rotterdamu

W przypadku ogłoszenia cen maksymalnych przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak obliczane są maksymalne ceny paliw?

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

ZOBACZ: Milionowe miasto zatrzęsło się w posadach. Z ruin wyciągnięto 91-latka

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.