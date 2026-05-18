Służby podkreślają, że nie ma powodów do niepokoju. Uruchomienie syren nie ma związku z żadnym realnym zagrożeniem i służy wyłącznie sprawdzeniu działania systemu alarmowego.

Syreny alarmowe w Warszawie. Zawyją w sześciu lokalizacjach

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła poinformowała, że testy odbędą się w poniedziałek 18 maja w ciągu dnia. Syreny zostaną uruchomione na pięć sekund.

Sygnały będzie można usłyszeć przy:

ul. Michała Kajki 80/82 - Wawer

ul. Afrykańskiej 12D - Praga-Południe (Saska Kępa)

ul. Marywilskiej 26 - Białołęka

ul. Jana Kochanowskiego 7 - Bielany

ul. Renesansowej 27 - Bielany

ul. Szwankowskiego 6 - Bemowo (Jelonki)

Jak zaznaczyła Jurgiel-Żyła, uruchomienie syren ma wyłącznie charakter techniczny i służy sprawdzeniu poprawności działania punktów alarmowych po modernizacji systemu.

- Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań - podkreśliła rzeczniczka wojewody mazowieckiego.