W Warszawie zawyją syreny. Urząd wydał komunikat
W poniedziałek mieszkańcy Warszawy usłyszą krótkie sygnały syren alarmowych w sześciu punktach miasta. Jak poinformowały służby wojewody mazowieckiego, chodzi o testy techniczne zmodernizowanych punktów alarmowych.
Służby podkreślają, że nie ma powodów do niepokoju. Uruchomienie syren nie ma związku z żadnym realnym zagrożeniem i służy wyłącznie sprawdzeniu działania systemu alarmowego.
Syreny alarmowe w Warszawie. Zawyją w sześciu lokalizacjach
Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła poinformowała, że testy odbędą się w poniedziałek 18 maja w ciągu dnia. Syreny zostaną uruchomione na pięć sekund.
Sygnały będzie można usłyszeć przy:
- ul. Michała Kajki 80/82 - Wawer
- ul. Afrykańskiej 12D - Praga-Południe (Saska Kępa)
- ul. Marywilskiej 26 - Białołęka
- ul. Jana Kochanowskiego 7 - Bielany
- ul. Renesansowej 27 - Bielany
- ul. Szwankowskiego 6 - Bemowo (Jelonki)
Jak zaznaczyła Jurgiel-Żyła, uruchomienie syren ma wyłącznie charakter techniczny i służy sprawdzeniu poprawności działania punktów alarmowych po modernizacji systemu.
- Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań - podkreśliła rzeczniczka wojewody mazowieckiego.