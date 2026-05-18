W Warszawie zawyją syreny. Urząd wydał komunikat

W poniedziałek mieszkańcy Warszawy usłyszą krótkie sygnały syren alarmowych w sześciu punktach miasta. Jak poinformowały służby wojewody mazowieckiego, chodzi o testy techniczne zmodernizowanych punktów alarmowych.

Trzy białe głośniki syren alarmowych zamontowane na metalowym wsporniku na tle jasnoniebieskiego nieba.
Służby podkreślają, że nie ma powodów do niepokoju. Uruchomienie syren nie ma związku z żadnym realnym zagrożeniem i służy wyłącznie sprawdzeniu działania systemu alarmowego.

Syreny alarmowe w Warszawie. Zawyją w sześciu lokalizacjach

Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła poinformowała, że testy odbędą się w poniedziałek 18 maja w ciągu dnia. Syreny zostaną uruchomione na pięć sekund.

 

Sygnały będzie można usłyszeć przy:

  • ul. Michała Kajki 80/82 - Wawer
  • ul. Afrykańskiej 12D - Praga-Południe (Saska Kępa)
  • ul. Marywilskiej 26 - Białołęka
  • ul. Jana Kochanowskiego 7 - Bielany
  • ul. Renesansowej 27 - Bielany
  • ul. Szwankowskiego 6 - Bemowo (Jelonki)

Jak zaznaczyła Jurgiel-Żyła, uruchomienie syren ma wyłącznie charakter techniczny i służy sprawdzeniu poprawności działania punktów alarmowych po modernizacji systemu.

 

- Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań - podkreśliła rzeczniczka wojewody mazowieckiego.

Karol Płatek / Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP
