"Kontynuujemy rozwój ukraińskich rozwiązań high-tech dla frontu. Uczestnik programu Brave1 stworzył pierwszą ukraińską kierowaną bombę lotniczą, która przeszła już niezbędne testy i jest gotowa do użycia bojowego" - napisał w poniedziałek minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow na Facebooku.

Program Brave1 to państwowa platforma rozwoju technologii obronnych, która łączy konstruktorów, producentów broni i wojskowych. Fedorow ujawnił, że prace nad bombą trwały 17 miesięcy i została ona skonstruowana z uwzględnieniem realiów współczesnej wojny. Zaznaczył, że broń jest krajowej produkcji, w całości została skonstruowana przez ukraińskich inżynierów.

Ukraina stworzyła pierwszą taką broń. "Będzie razić cele przeciwnika"

"Nie jest ona kopią zachodnich ani radzieckich rozwiązań, lecz autorską konstrukcją ukraińskich inżynierów, przeznaczoną do skutecznego rażenia umocnień, stanowisk dowodzenia i innych celów przeciwnika na dziesiątki kilometrów od miejsca zrzutu" - podkreślił minister.

ZOBACZ: Białoruś rozpoczęła ćwiczenia nuklearne. Jest komunikat Mińska

Masa głowicy bojowej wynosi 250 kg. Ministerstwo Obrony Ukrainy zakupiło już pierwszą eksperymentalną partię. Obecnie piloci ćwiczą scenariusze bojowe i dostosowują użycie nowego środka do realnych warunków wojny.

"Ukraina przechodzi od importu pojedynczych rozwiązań do tworzenia własnej broni high-tech, która systemowo wzmacnia Siły Obrony i daje przewagę technologiczną na polu walki. Wkrótce ukraińskie KAB-y (kierowane bomby lotnicze) będą razić cele przeciwnika. Trwa skalowanie rozwiązań zwiększających zasięg i precyzję uderzeń oraz zmieniających zasady współczesnej wojny" - oświadczył Fedorow.