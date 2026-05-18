"Tylko trzy takie miejsca na świecie". Premier ogłasza

Podczas poniedziałkowej wizyty w Dęblinie Donald Tusk wziął udział w podpisaniu umowy pomiędzy Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 a firmą Honeywell na Autoryzowane Centrum Serwisowe Silników AGT1500 do czołgów M1 Abrams.

Jak wskazywał premier, czołgi Abrams to "jedne z największych polskich inwestycji i jeden z najważniejszych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej". - 366 czołgów typu Abrams, wielomiliardowa inwestycja - poinformował.

Premier ogłasza: W Dęblinie powstanie Autoryzowane Centrum Serwisowe Silników dla czołgów Abrams

- Dzisiaj tutaj w Dęblinie otwieramy autoryzowane centrum serwisowe, które będzie naprawiało, przeglądało silniki do czołgów Abrams. Tylko ta inwestycja to jest 300 mln. Naprawiamy pewne niedoskonałości kontraktów z przeszłości - mówił Tusk. - Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj zrealizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników musiałyby się odbywać w Stanach Zjednoczonych - zauważył.

Wskazał, że to "szczególny moment, potwierdzający jedną z najważniejszych podstaw bezpieczeństwa Polski, jaką jest przyjazna, wieloletnia, głęboka przyjaźń i współpraca między Polska a USA". - Obronność to rdzeń tej współpracy. Dziś jesteśmy świadkami niezwykłej uroczystości. Fakty, które doprowadziły do tej uroczystości, wymagają dużych słów - mówił Donald Tusk.

- Dzięki dobrej współpracy i dobremu zrozumieniu siebie nawzajem odnieśliśmy wielki sukces. Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie miejsca funkcjonują. To USA, Australia i Polska. Od dziś także Polska - oznajmił.

Szef rządu podkreślał wagę relacji międzynarodowych, wskazując, że dla współpracy polsko-amerykańskiej i europejsko-amerykańskiej "nie ma alternatywy". - Fundamentem jest właśnie wzajemne zaufanie i długoterminowa praca. Długoterminowa praca i budowanie wzajemnej lojalności, która będzie potrafiła oprzeć się wszystkim turbulencjom i zmiennym - powiedział premier.

Abramsy - najnowocześniejsze czołgi na świecie

Abramsy to najnowocześniejsze czołgi na świecie. Najnowszą ich wersją jest M1A2 SEP v.3 Główne uzbrojenie czołgu stanowi 120 mm armata gładkolufowa M256, która została dostosowana do wykorzystywania najnowszych rodzajów amunicji, w tym amunicji programowalnej.

Uzbrojenie pomocnicze składa się ze zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia CROWS z wielkokalibrowym karabinem maszynowym kal. 12,7 mm oraz dwóch karabinów maszynowych kal. 7,62 mm. Czołg Abrams charakteryzuje się silną odpornością balistyczną i przeciwminową, zapewniając najwyższy poziom ochrony załogi.

Docelowo Polska ma otrzymać 366 Abramsów, z czego 250 w nowoczesnej wersji M1A2 SEPv3 oraz 116 w starszej wersji M1A1. Dostawy Abramsów w starszej wersji zostały już zakończone, pozwoliły one m.in. na szybkie uzupełnienie części ubytków powstałych po przekazaniu ponad 300 starych czołgów Wojska Polskiego siłom ukraińskim. Czołgi z tej drugiej puli są obecnie dostarczane do wojska.