37 proc. ogółu badanych wskazało, że popiera działania Donalda Trumpa. Dziennik opisuje przy tym, że jest to najniższy wynik w jego drugiej kadencji, co stawia republikanów "w trudnej sytuacji politycznej" przed przypadającymi na listopad wyborami połówkowymi.

Aż 59 proc. respondentów stwierdziło natomiast, że nie popiera działań amerykańskiego prezydenta.

Wyniki najnowszego badania zostały zestawione przez Axios ze styczniowym sondażem. Jak przekazał portal, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy ogólne poparcie dla Donalda Trumpa spadło o trzy punkty procentowe. Na początku roku działalność amerykańskiego prezydenta spotkała się z aprobatą 40 proc. badanych.

Rośnie niezadowolenie z działań Donalda Trumpa. Wyniki nowego sondażu

Większość uczestników najnowszego sondażu uważa, że Trump podjął złą decyzję, dopuszczając się ataku na Iran. Ruch ten potępiło prawie dwie trzecie ogółu ankietowanych. Badani zwracali uwagę m.in. na wysoki koszt prowadzenia wojny oraz jej negatywny wpływ na gospodarkę. Mniej niż jedna czwarta wyborców uważała, że ​​konflikt był wart swojej ceny.

Decyzja Trumpa o rozpętaniu wojny na Bliskim Wschodzie została szczególnie niepochlebnie oceniona przez zwolenników Partii Demokratycznej. Aż 93 proc. ankietowanych z tej grupy uznało, że atak na Iran był błędem. Takiego samego zdania jest 73 proc. badanych określanych mianem "niezależnych" oraz 22 proc. republikanów.

Dodatkowo 64 proc. ogółu respondentów potępia sposób, w jaki rządy Trumpa odbiły się na gospodarce. 56 proc. badanych nie pochwala sposobu, w jaki prowadzi on politykę imigracyjną. 69 proc. ogółu badanych zwraca natomiast uwagę na rosnące koszty codziennego życia. 44 proc. ogółu pytanych stwierdziło, że polityka Trumpa zaszkodziła im osobiście.

The New York Times zauważa, że z działań Trumpa niezadowolonych jest coraz więcej zwolenników Partii Demokratycznej. 44 proc. sympatyków tego ugrupowania jest zawiedzionych jego działalnością. Dla porównania, jedynie 23 proc. republikanów wyraziło to samo zdanie na temat swojej partii.