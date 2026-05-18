Zrównanie wieku emerytalnego. Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości

Jak zauważa "Rz", większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn - w dół. "Eksperci nie mają wątpliwości: trzeba zrównać, ale w górę" - czytamy.

Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Sondaż. Wiek emerytalny. Polacy chcą zrównania

Z sondażu wynika, że 53,8 proc. badanych chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć najczęściej respondenci chcą zrównania wieku w dół.

Określenia go na poziomie 60 lat chce 21,9 proc. ankietowanych.

"Prawie jedna piąta popiera równy wiek po 63 lata, a za równaniem do góry jest łącznie 14,2 proc." - pisze dziennik.

Z kolei ponad jedna trzecia badanych - 37 proc. - w ogóle nie widzi potrzeby zrównania wieku emerytalnego dla obu płci. Badanie przeprowadzono na próbie 1067 osób.

Jak pisze "Rz", zmiana wieku emerytalnego jest dla polityków tematem tabu. Tymczasem - jak zauważa gazeta - wyrównywanie wieku emerytalnego oraz związanie go z oczekiwaną długością życia rekomenduje nam OECD, pisał też o tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy.