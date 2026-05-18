Zrównanie wieku emerytalnego. Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości

Polska

53,8 proc. badanych chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", opublikowanego w poniedziałkowym wydaniu dziennika. Respondenci częściej wskazywali na potrzebę zrównania wieku mężczyzn i kobiet w dół.

Dwie starsze osoby, mężczyzna i kobieta, idą trzymając się za ręce, oboje mają na plecach plecaki.
Pixabay/pasja1000
Polacy za zrównaniem wieku emerytalnego

Jak zauważa "Rz", większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn - w dół. "Eksperci nie mają wątpliwości: trzeba zrównać, ale w górę" - czytamy.

 

Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Sondaż. Wiek emerytalny. Polacy chcą zrównania

Z sondażu wynika, że 53,8 proc. badanych chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć najczęściej respondenci chcą zrównania wieku w dół.

 

Określenia go na poziomie 60 lat chce 21,9 proc. ankietowanych.

 

"Prawie jedna piąta popiera równy wiek po 63 lata, a za równaniem do góry jest łącznie 14,2 proc." - pisze dziennik.

 

Z kolei ponad jedna trzecia badanych - 37 proc. - w ogóle nie widzi potrzeby zrównania wieku emerytalnego dla obu płci. Badanie przeprowadzono na próbie 1067 osób.

 

Jak pisze "Rz", zmiana wieku emerytalnego jest dla polityków tematem tabu. Tymczasem - jak zauważa gazeta - wyrównywanie wieku emerytalnego oraz związanie go z oczekiwaną długością życia rekomenduje nam OECD, pisał też o tym Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

WIDEO: "Trudno będzie wygrać wybory". Żukowska gorzko o koalicji
Artur Pokorski / Artur Pokorski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DŁUGOŚĆ ŻYCIAEMERYTURAKOBIETYKOBIETY MĘŻCZYŹNIMĘŻCZYŹNIOECDPOLSKAWIEK EMERYTALNYZRÓWNANIE WIEKU

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 