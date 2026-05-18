Sławomir Mentzen może stracić immunitet. Do Sejmu trafił wniosek

Sławomir Mentzen w swoim poniedziałkowym wpisie wyraził dodatkowo przekonanie, że państwo polskie działa "powoli i dziadowsko". "Racę odpaliłem 11 listopada 2025 r. Komendant Główny Policji wysłał w tej sprawie pismo do Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka dopiero 20 marca 2026. Żurkowi zajęło ponad miesiąc przekazanie pisma do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wysłał je 23 kwietnia, a Czarzasty przekazał je mi 12 maja. Dzisiaj je otrzymałem" - opisywał.

Jak dodał, "niesamowicie wolno idzie naszej biurokracji przekładanie papierków z kupki na kupkę". "Jak wam tyle czasu zajmuje przekazanie korespondencji, to ja się nie dziwię, że (Zbigniew) Ziobro wam uciekł do USA. Ruszacie się jak muchy w smole i dziwicie się jeszcze, że rozliczenia wam nie idą" - kontynuował.

W końcu się doczekałem :)



Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie mi immunitetu za odpalenie racy na Marszu Niepodległości.



Oczywiście nie zamierzam się zrzekać immunitetu. Przepis zabraniający używania rac jest głupi i będzie dobra okazja, żeby ruszyć debatę o jego usunięciu.… pic.twitter.com/sxmvncKuGc — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 18, 2026

Mentzen dodał, że jeżeli "w tak prostej sprawie" siedem miesięcy zajęło to, aby skierować do Sejmu wniosek o uchylenie mu immunitetu, to rządzący "poważnych spraw" w dwie kadencje nie zdążą zamknąć.

Mentzen może stracić immunitet.

Polityk zaznaczył przy tym, że wniosek o uchylenie mu immunitetu, który trafił do Sejmu, był związany z incydentem, kiedy odpalił racę na Marszu Niepodległości. Zrobił to wbrew zakazowi wojewody mazowieckiego, który zabronił używania 11 listopada w stolicy środków pirotechnicznych. W swoim poniedziałkowym wpisie Mentzen zaznaczył, że nie zamierza zrzec się przywileju, natomiast przepis zabraniający używania rakiet jest w jego ocenie "głupi".

"Przepis zabraniający używania rac jest głupi i będzie dobra okazja, żeby ruszyć debatę o jego usunięciu. Jeżeli immunitet ma jakikolwiek sens, to nie po to, żeby chronić wałkarzy, aferzystów i piratów drogowych. A właśnie po to, żeby ochraniać opozycje podczas działalności politycznej, takiej jak odpalenie racy na tle tego transparentu" - napisał Mentzen.

Do kwestii wniosku o uchylenie immunitetu Mentzenowi w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń" odniósł się Krzysztof Bosak. Zapytany przez Marka Tejchmana o to, czy polityk powinien zrzec się przywileju, wicemarszałek Sejmu powiedział, że zniesiony zostać powinien "ten głupi zakaz rac, który nawet posłowie obecnej partii rządzącej, czyli partii (Donalda) Tuska, łamali przed aparatami".

- To kolejny przykład hipokryzji tych ludzi, że oni tego prawa potrzebują po to, żeby robić problemy kibicom. Natomiast należałoby pójść po rozum do głowy i znieść ten zakaz - stwierdził Bosak.