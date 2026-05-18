"Dziś rano wrogi dron uderzeniowy zaatakował masowiec KSL DEYANG, który znajdował się na morzu w pobliżu obwodu odeskiego. Statek pływa pod banderą Wysp Marshalla, a jego właścicielem jest firma z Chin. Na pokładzie znajduje się załoga złożona z obywateli Chin" - wyjaśniła Marynarka Wojenna Ukrainy.

Rosjanie zaatakowali statki handlowe, w tym chiński. Wołodymyr Zełenski: Nie mogli nie wiedzieć

"Rosja po raz kolejny pokazuje, że jej ataki stanowią zagrożenie nie tylko dla Ukrainy. To ryzyko także dla jej najbliższych partnerów, których statki znajdują się na Morzu Czarnym" - podkreślono w komunikacie sił morskich.

ZOBACZ: Rosyjskie okręty wzmacniane "domowymi" metodami. Więcej siatek!

Atak na chiński statek skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, czyj statek znajduje się na morzu" - napisał w komunikatorze Telegram.

Ukraina - Rosja. Atak na Morzu Czarnym

Administracja Portów Morskich Ukrainy powiadomiła, że podczas porannych ataków na Odessę uszkodzony został także statek pływający pod banderą Panamy, który transportował olej do jednego z ukraińskich portów.

ZOBACZ: Białoruś rozpoczęła ćwiczenia nuklearne. Jest komunikat Mińska

Jednostka została uszkodzona, jednak załoga samodzielnie usunęła skutki ataku. Nikt nie ucierpiał. Drony trafiły też w statek, pływający pod banderą Gwinei Bissau.

Ataki na Ukrainę. 22 rakiety i kilkaset dronów

Siły Powietrzne Ukrainy podały w porannym raporcie, że wojska rosyjskie zastosowały 546 środków napaści powietrznej - 22 rakiety i 524 drony.

Cztery rakiety i 503 bezzałogowce nie dotarły do celów, gdyż zostały zestrzelone albo unieszkodliwione środkami walki radioelektronicznej.

Jedna osoba zginęła, a 40 zostało rannych w zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Najintensywniej ostrzeliwane były obwody: dniepropietrowski, zaporoski, chersoński i odeski. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy - poinformowały w poniedziałek władze ukraińskie.